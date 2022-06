Polizia di Stato: via all'assunzione dei 500 allievi

“… si potranno finalmente impiegare le risorse del Fondo unico per le assunzioni straordinarie e gli incrementi di organico delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stanziate dalla scorsa legge di bilancio, e, dall'altra, si potrà procedere all'assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato attraverso lo scorrimento della graduatoria del relativo concorso, bandito nel 2020”.Le affermazioni del Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, sono molto importanti per il rilancio del comparto sicurezza poiché è necessario sanare il vuoto creato dai tagli della legge Madia nel 2015 sugli organici di tutte le forze dell’ordine. Oggi mancano circa 10mila unità alla sola Polizia di Stato.Quanto annunciato dal Sottosegretario Molteni è un importante passo verso il ripianamento degli organici aggravati anche dai pensionamenti dei prossimi anni.Dice Stefano Paoloni, Segretario Generale del SAP: “Siamo fiduciosi che la strada intrapresa sia quella giusta, l’importante è che non si abbassi mai la guardia sui temi relativi alla sicurezza, perché l’apparato fortemente debilitato dalla spending Review è ora in via di ripresa ma è necessario continuare a sostenerlo per poter garantire adeguati livelli di sicurezza al Paese”.Sap - Sindacato Autonomo di Polizia