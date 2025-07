Polizia locale di Modena: controlli su bici e monopattini: 17 multe

La Polizia Locale di Modena ha promosso una campagna intensiva di controlli su bici e monopattini, svolta dal 23 al 28 giugno in vari punti del territorio comunale. L’iniziativa ha previsto 27 posti di controllo con l’intento di monitorare comportamenti a rischio.

Nel corso dell’attività sono stati complessivamente 172 i veicoli controllati, di cui 87 biciclette e monopattini elettrici. In totale, rispetto alla campagna mirata, sono state 17 le sanzioni elevate. Le violazioni più comuni sono state il mancato utilizzo del casco protettivo - obbligatorio per tutti sul monopattino - e il trasporto di passeggeri, pratica vietata per legge poiché i monopattini sono omologati per il solo conducente.