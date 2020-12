Post alluvione Panaro: la situazione argini e Casse di espansione

A una settimana dalla tragica alluvione che ha provocato danni enormi nella zona tra Nonantola e Castelfranco, abbiamo visitato ( dopo il Secchia ) gli argini del Panaro e la zona delle Casse di espansione per cercare di capire cosa non ha funzionato nella gestione dell'emergenza.Nella zona dei laghetti ViviNatura sul lato sinistro Panaro, si nota come l'area sia stata allagata per la prima volta dopo diversi anni. Visibili ancora chiaramente i danni provocati dall'acqua. 'Sono zone che non sono mai state allagate da quando la Cassa di espansione è stata inaugurata' - spiega Massimo Neviani. 'Non dobbiamo illuderci perchè piene come queste si verificheranno nuovamente e i fiumi ad oggi non sono in sicurezza. Tutto comunque è innescato dagli scavi della ghiaia. Gli scavi hanno creato enormi buchi, togliendo il materasso di protezione del fiume, l'acqua ha iniziato a scavare e erodere'.