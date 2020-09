Presidenza Seta, dopo l'addio di Cattabriga il Comune cerca sostituto

E' stato pubblicato questa mattina dal Comune di Modena l'avviso per la presentazione di candidature per la nomina del presidente del Cda di Seta ( qui la notizia ) dopo le improvvise dimissioni del presidente Andrea Cattabriga.Il candidato designato, qualora nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2020. Il compenso è deliberato dall'Assemblea dei soci.Sono consentite inoltre le autocandidature col sostegno di almeno 10 firme apposte da: professori o ricercatori dell'Università; iscritti agli Ordini o Collegi professionali; singoli componenti degli organi direttivi delle Associazioni iscritte all'Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria.Le persone candidate devono avere una 'comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile'.La proposta di candidatura o l'autocandidatura dovranno pervenire entro e non oltre le 13 del 5 ottobre 2020. Il Sindaco può per motivate ragioni effettuare le nomine e designazioni anche al di fuori delle candidature presentate e delle persone che hanno partecipato alle audizioni.Oggi il Comune di Modena ha pubblicato anche l'avviso per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Modena Arti Visive. Scadenza per presentare le domande sempre il 5 ottobre. Il candidato nominato per la Fondazione Mav resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2021