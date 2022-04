Profughi Ucraina: 5 hotel pronti ad ospitare, dal Comune di Modena 50.000 euro

L'atto di urgenza fa seguito alla comunicazione del 9 aprile della Prefettura con cui veniva chiesto al Comune e alla Regione di cercare soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee di cittadini provenienti dall’Ucraina per una specifica esigenza non risolvibile con le modalità CAS e SAI.Il Comune di Modena ha manifestato la disponibilità ad accogliere 50 persone presso strutture ricettive, con una stima di spesa prevista pari a 51.397,50 Iva inclusa. Di fatto 1000 euro a persona per un mese. Una settimana fa il Comune di Modena, sempre per fare fronte all'emergenza profughi, aveva disposto la messa a disposizione di 60.000 euro, prelevati dal fondo di riserva del Comune stesso per fare fronte al potenziamento del centro stranieri del Comune chiamato a gestire le informazioni e le pratiche di prima accoglienza.