Sanità pubblica ai privati: proroga semestrale contratto Ausl anche con Hesperia Hospital, pronti 2,6 milioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo avere riportato spese e termini del contratto prorogato con Villa Igea e con un gruppo di 4 centri della provincia, compresi in una unica determina di proroga, oggi focus sull'atto con il quale lo scorso 30 luglio l'Ausl sancito la prosecuzione fino al 31 dicembre 2024 dell’efficacia del contratto di fornitura di prestazioni di degenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale con

l’Ospedale privato accreditato “Hesperia Hospital Modena S.r.l.”. Se la convenzione è di lunga data, l'ultimo contratto di fornitura è del 20 dicembre 2022. Nel contratto era prevista espressamente la possibilità di estenderne l’efficacia fino al 31/12/2023 al fine di garantire l’attività assistenziale senza soluzione di continuità, sulla base delle condizioni economiche del 2022. Pochi giorni prima della scadenza del contratto, a fine 2023, l'Ausl ha però disposto la prosecuzione fino al 30 giugno 2024 dell’efficacia del contratto di fornitura di prestazioni. Anche in questo caso la sadenza è giunta. 'Nel corso dell'anno - recita l'atto del 30 luglio scorso dell'Ausl - si sono tenuti diversi scambi tra le parti e che la negoziazione per la definizione dei termini del nuovo contratto è in corso'. Motivazione (nelle more in attesa della definizione di una nuova intesa tra le parti), che viene utilizzata per sostenere l'opportunità di prorogare ulteriormente e fino al 31/12/2024 l’efficacia del contratto. Per una spesa presunta semestrale, impegnata a bilancio, di 2.607.057 euro



Gi.Ga.