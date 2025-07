Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 a San Felice: paura nella Bassa

Paura nella Bassa per una scossa di terremoto verificatasi alle 9.43 di questa mattina. L'epicentro è stato a 5 chilometri dal centro di San Felice sul Panaro e a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata chiaramente avvertita in tutta la Bassa e anche nel Ferrarese e nel Mantovano. Non si registrano al momento danni a persone o cose.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua