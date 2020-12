'Se un medico dice che il Covid non è la peste deve cambiare mestiere'

'Il medico che, in una intervista su un importante quotidiano nazionale, afferma che il Covid-19 non è la peste, sminuendone la pericolosità, per me deve fare una cosa: cambiare mestiere. Subito'.Questa l'affermazione pubblicata sui social dal presidente della Regione. Il riferimento (anche se Bonaccini non cita nè il giornale nè il nome del medico) è a una intervista doppia pubblicata oggi su La Repubblica a due medici, uno pro vax (, medico di pronto soccorso al Santo Spirito di Roma) e uno scettico (, della Asl Roma 6 di Ardea).'La mia esperienza - afferma Amici nella intervista a Repubblica a firma di Paolo di Paolo - dice che in tutti questi mesi, tra i pazienti del gruppo di medici che coordino ad Ardea, non abbiamo avuto vittime, né abbiamo ricoverato alcun paziente positivo al tampone. E noi assistiamo un bacino di oltre seimila pazienti. Questo dimostra che, nel più dei casi, la malattia si può curare a casa, prevenendo le complicazioni importanti. Non è la peste'. E sui vaccini si mostra cauto: 'Io non do mai un’indicazione generica contro la vaccinazione, ma faccio leggere con attenzione ciò che dice la stessa casa farmaceutica, invito a conoscere tutti gli effetti collaterali e ad osservare, dopo l’inoculazione, un periodo di quarantena. Dopo il vaccino, si è più esposti. Osservano la quarantena i militari, che sono soggetti giovani e sani, quando sono diretti in aree geografiche che richiedono vaccinazioni, e ci disinteressiamo di questo dato per pazienti molto più fragili?'Parole che per Bonaccini dovrebbero indurre Amici a cambiare subito lavoro, affermando quindi implicitamente che il Covid è come la Peste.