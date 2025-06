Sicurezza: Siulp e Confcommercio vademecum un sondaggio on-line

Si è svolta sotto il Portico del Collegio in via Emilia Centro, l’iniziativa “Sicurezza a 360°” promossa da Confcommercio Modena e SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia). Confronto diretto sul tema della sicurezza urbana e della legalità, in risposta al crescente senso di insicurezza che coinvolge sia la popolazione che il mondo del commercio.Dalle ore 10 alle 13, i volontari delle due organizzazioni hanno allestito un banchetto informativo per distribuire materiale utile e ascoltare le preoccupazioni dei modenesi. Due le pubblicazioni chiave consegnate ai presenti: un vademecum per i commercianti con consigli su come proteggere le attività da furti, rapine e atti vandalici, e una guida rivolta ai cittadini, con buone prassi per prevenire i furti in abitazione e mantenere alta l’attenzione sui rischi legati alla criminalità predatoria.L’iniziativa ha anche lanciato ufficialmente un sondaggio online sulla sicurezza e il degrado urbano, accessibile tramite QR code, rivolto a tutti i residenti di Modena. Il questionario – compilabile in forma anonima – ha l’obiettivo di raccogliere informazioni reali su percezioni, timori e aspettative della popolazione in tema di sicurezza pubblica. I dati raccolti serviranno come base di analisi per futuri interventi mirati.“Abbiamo voluto dare voce a cittadini e commercianti, ma anche sensibilizzare sul crescente fenomeno delle aggressioni verso le forze dell’ordine e le helping profession,” ha spiegato Tommaso Leone, presidente di Confcommercio Modena. “La sicurezza è un bene comune e tutelarla significa lavorare tutti insieme: istituzioni, polizia, esercenti e cittadini”.L’evento ha posto particolare enfasi su un tema spesso trascurato: le aggressioni fisiche e verbali nei confronti di agenti di polizia e operatori delle cosiddette helping profession – quelle categorie lavorative, come sanitari e assistenti sociali, che operano in prima linea nel contatto con le fragilità sociali. Un fenomeno in crescita che, come sottolineato da Roberto Butelli, segretario provinciale del SIULP Modena, “non colpisce solo il singolo lavoratore, ma mina la tenuta complessiva del tessuto sociale”.Oltre alla distribuzione del materiale e al lancio del sondaggio, sono state annunciate le prossime tappe del progetto: una serie di serate informative e formative aperte alla cittadinanza, durante le quali esperti, rappresentanti delle forze dell’ordine e specialisti della sicurezza urbana analizzeranno i dati raccolti e offriranno strumenti pratici per una partecipazione attiva alla sicurezza collettiva.