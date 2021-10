Sospesa Nunzia Schilirò, vicequestore intervenuto contro il Green Pass

La vicequestora aggiunta della Criminalpol, Nunzia Alessandra Schilirò, da domani sarà sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni. La Schilirò era finito nel mirino delle critiche dopo il suo intervento nelle settimane scorse a Roma durante il quale prese posizione in modo netto contro il Green Pass.'Come cittadina e come sindacalista, chiedo l'immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione - aveva scritto la vicequestore all'indomani della manifestazione di Roma -. L'ho scritto molte volte. La violenza è inammissibile da qualsiasi parte provenga. All'inizio, per buona fede, sono stata ingannata, ma poi ho visto alcuni filmati dove si evince un riprovevole comportamento di alcuni poliziotti! È buffo come io sia perseguita e quasi arsa sul rogo per aver manifestato pubblicamente e libera dal servizio il mio pensiero, invece, passa sotto silenzio chi picchia un cittadino'.