Sportello Abitare Modena, in tre mesi accolte 258 persone, quasi la metà straniere

Sono oltre 250 i cittadini che si sono rivolti al nuovo sportello Abitare Modena, il servizio del Comune di Modena che fornisce ascolto, informazione e servizi di accompagnamento ai cittadini sui temi dell’abitare, aperto a inizio giugno nei locali di via Minutara 2.
Nel dettaglio, in tre mesi sono state 258 le persone che si sono recate allo sportello o lo hanno contattato telefonicamente: nel 47% dei casi si tratta di persone di origine straniera mentre il 53% è di origine italiana. Il 78% dei cittadini giunti allo sportello Abitare Modena nel mese di giugno non è in carico ai servizi sociali, percentuale che in agosto sale all’81%.
Si tratta, per la quasi totalità, di persone attualmente in affitto o con una locazione di altro tipo (a fine locazione, in situazioni di sfratto o ospiti da parenti o conoscenti): la percentuale dei senza fissa dimora va infatti dal 6% di giugno al 3% di luglio per assestarsi al 4% in agosto.
Lo sportello Abitare Modena, gestito dal Consorzio Ceis in collaborazione con l’Ufficio Servizi per la Casa e l’Abitare Sociale del Comune, prevede tutte le attività di front office e back office per l'accesso alle varie misure dell'abitare. È aperto al pubblico, con accesso libero, il lunedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 18; negli altri giorni (sabato mattina compreso) gli operatori ricevono su appuntamento da concordare o via mail. È possibile rivolgersi telefonicamente al servizio, allo stesso numero, da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14 alle 18.
Le attività dello sportello vanno dalla raccolta delle domande alla verifica dei requisiti economici e legali, fino all’elaborazione di un profilo individuale, utile per costruire soluzioni personalizzate, con anche una postazione internet pensata per supportare chi necessita di essere accompagnato nella consultazione o compilazione di documenti e moduli digitali.
