Spray nasale anti Covid per la popolazione che non si vaccinerà

Un'arma in più contro Sars-CoV-2 e in futuro anche contro nuovi virus respiratori. E' quello che promette uno spray nasale anti-Covid sviluppato da un team di italiani dell'azienda italo-svizzera Apr Applied Pharma Research s.a., che ha brevettato l'innovazione tecnologica alla base dello spray sperimentale.. Noi con lo spray puntiamo a queste persone'. Lo afferma all'Adnkronos Salute Paolo Galfetti, Ceo di Apr.Ma ci sono altri motivi per cui lo spray potrà essere un'arma in più contro il Covid. Il 15 maggio infatti all'Irccs ospedale San Martino di Genova partirà la sperimentazione sui pazienti per lo spray anti covid (AOS2020).Lo studio clinico sarà condotto dall’Unità di Igiene del policlinico genovese e coordinato da Giancarlo Icardi. Alla ricerca parteciperanno un totale di 57 pazienti contagiati Covid-19, positivi al tampone e con sintomi lievi.L'obiettivo, oltre ad aiutare chi non è immunizzato, è poter fornire un dispositivo medico in grado di intervenire dove ancora non abbiamo certezze scientifiche assolute: la contagiosità potenziale delle persone vaccinate e quanto durerà la copertura vaccinale. In caso avremmo quindi uno spray nasale che potrà aiutarci contro il Covid, pensiamo ad esempio agli ambienti chiusi, ai mezzi di trasporto o ai teatri e ai cinema.Il Ceo non si sbilancia, ma nel prossimo futuro dello spray potrebbe esserci anche l'uso contro altri virus respiratori. 'La storia ci ha insegnato che i virus respiratori sono temibili - ammonisce - Dobbiamo essere pronti e avere strumenti, oltre alle terapie e ai vaccini, percontrastarli'.