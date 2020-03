Stiamo in casa e raccontiamo su La Pressa il coronavirus visto dai bambini

L'invito a restare in casa è stato diffuso in tutti i modi ed è ormai chiaro come l'unico mezzo per arginare il diffondersi del coronavirus sia il fermare il più possibile i contatti tra le persone. Come noto ieri il primo ministro Giuseppe Conte ha inoltre ufficializzato la chiusura delle scuole in tutta Italia fino al 3 aprile.Il nostro giornale ha pensato quindi di offrire un contributo lanciando una iniziativa, un progetto collettivo a distanza per le tante famiglie che ci leggono sulla Rete. Invitiamo quindi, i genitori e gli insegnanti che vorranno, a proporre ai figli e ai ragazzidi partecipare facendo un disegno o un racconto su questo periodo difficile, o quantomeno del tutto straordinario anche per i bambini costretti a non frequentare le lezioni.Tanti giovani cronisti che possano offrire a tutti i lettori 'adulti' una visione diversa di questa emergenza attraverso la quale, magari, aumentare la fiducia per superarla.Le fotografie dei disegni o i racconti possono essere inviate a redazione@lapressa.it o attraverso i social de La Pressa. Terminata questa crisi sanitaria - perchè terminerà e torneremo davvero, ne siamo certi, tutti più forti di prima - ci impegniamo a raccogliere gli elaborati e a consegnare a ciascuno un gadget del nostro quotidiano.Citiamo a riguardo un bellissimo racconto, ' Storia di un coronavirus ', di, della Neuropsichiatria dell’infanzia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda del Policlinico di Milano. Una delicata e bella storia per bambini pubblicata col sostegno del servizio sanitario della Regione Lombardia.