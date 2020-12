Terremoto nel veronese di magnitudo 4.4: avvertito a Modena

Ancora paura a Modena dopo la scossa di terremoto violentissima in Croazia avvertita in città come in quasi tutto il Paese. Poco fa, alle 15.36, una scossa di magnitudo 4.4, a una profondità di 9 chilometri, si è verificata a Salizzole nel veronese. La scossa è stata avvertita ai piani alti di Modena.