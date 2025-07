Torna la trasparenza: atti del Comune di Modena nuovamente tutti visibili

Accessibilità diretta per i cittadini alle delibere della Giunta e del Consiglio comunale oltre il termine obbligatorio dei quindici giorni. È questa la principale novità introdotta nel Regolamento comunale per l’accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali. Da anni, e fino ad ora, non era più così. La possibilità di accedere a delibere e determine di giunta e di consiglio, liberamente in modo autonomo e dai propri dispositivi on-line, era stato bloccato, quantomeno per gli atti pubblicati da oltre 15 giorni rispetto all'albo on-line. Il tutto nel rispetto della privacy dei soggetti citati o compresi o oggetto degli atti.Gli aggiornamenti al documento sono stati illustrati, nella seduta di lunedì 21 luglio del Consiglio comunale di Modena, dall’assessore alla Trasparenza Vittorio Ferraresi, promotore delle modifiche al documento, approvate con voto unanime dall’Assemblea.“Dai primi mesi del 2025 l'Amministrazione ha iniziato a lavorare per ottenere questa modifica dall'importante significato. È stato avviato così un lavoro di sensibilizzazione degli uffici, al fine di elevare il livello di attenzione sui dati personali contenuti nelle delibere.Oggi possiamo dire di avere portato a casa un piccolo grande punto del programma elettorale per la città, chiesto da tante realtà e cittadini, in tema di trasparenza”.In particolare, l’assessore ha spiegato che con la modifica del Regolamento si ripristina la situazione precedente alle modifiche entrate in vigore nel 2021, consentendo così l’accessibilità diretta per i cittadini alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale, coerentemente con gli Indirizzi di Governo 2024-2029, prevedendo la visibilità degli atti anche oltre i termini della pubblicazione quindicinale obbligatoria nella sezione dell’“Albo pretorio. Con le modifiche approvate, dopo tale termine, i documenti verranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” per una durata di cinque anni o comunque fino alla loro efficacia, come prevede già la normativa sulla trasparenza per le altre tipologie di atti amministrativi,. Contestualmente, ha precisato Ferraresi, è stato approntato un maggiore livello di attenzione sul controllo degli atti, al fine di garantire il rispetto della tutela dei dati personali contenuti negli stessi.Ferraresi ha anche precisato che su indicazione del responsabile della protezione dei dati del Comune di Modena si è proceduto, contestualmente, a una revisione dei ruoli relativi alla gestione della tutela dei dati personali e di altre parti del Regolamento, adeguandolo alla normativa di riferimento.Infine, l’assessore ha specificato che le modifiche al Regolamento riguardanti la pubblicazione delle delibere entreranno in vigore decorsi itermini previsti dalla normativa di riferimento (dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio), mentre le modifiche riguardanti la titolarità del trattamento assumeranno efficacia dal1 ottobre 2025.