Modena Est, trova portafogli con 165 euro e lo riconsegna: il gesto di un 50enne bengalese

Un esempio di alto senso civico quello dimostrato da un cittadino bengalese di 50 anni la mattina di Capodanno

Ha ritrovato un portafogli con all’interno del denaro contante e lo ha consegnato alla Polizia che ha rintracciato la proprietaria. Un esempio di alto senso civico quello dimostrato da un cittadino bengalese di 50 anni che la mattina di Capodanno ha rinvenuto in zona Modena est, un portafogli e lo ha consegnato ai poliziotti.



Gli agenti della Volante sono riusciti ad individuare e a contattare la legittima proprietaria che ha potuto constatare che il suo portafogli smarrito la sera prima risultava essere integro e che al suo interno, oltre ai documenti e a varie carte vi era ancora il denaro contante per un ammontare di 165 euro. La donna ha espresso profonda gratitudine sia al cittadino che alla Polizia per averla tempestivamente rintracciata.





