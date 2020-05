Usb, sanità: da Bonaccini solo parole. Domani protesta in Regione

Usb

Il sindacato di baseconvoca per domani, venerdi' 29 maggio, alle 10 un presidio di protesta del personale sanitario sotto le finestre della Regione Emilia-Romagna in viale Aldo Moro a Bologna, perche' 'sembra chiarissimo l'intento di tornare, finita l'emergenza, alla situazione precedente'.Inoltre, non è arrivato 'nessun chiarimento da parte del presidente Bonaccini su come superare la quota parte del taglio Irap in Emilia-Romagna, fonte di risorse per il mantenimento degli standard del servizio pubblico regionale'. Allo stesso tempo 'non vi è nessuna decisione sul ripristino in tutto il territorio regionale del servizio H24 delle auto mediche', a cui si aggiunge 'la criticità dell'intero sistema delle liste di attesa'. Per questo 'è necessario assumere nuovo personale- sostiene il sindacato- oggi più che mai ci sono le condizioni per l'assunzione stabile del personale che ha superato i concorsi' e la 'grave carenza di personale dovrebbe rendere necessario andare ben oltre il numero degli idonei delle graduatorie'.