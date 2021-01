Vaccino, in Emilia Romagna somministrato il 34% delle dosi consegnate

Continua a rilento la campagna di vaccinazione in Italia, il governo ha aperto un portale ( qui il link ) con tutti i numeri della campagna di vaccinazione divisi per Regione, aggiornati minuto per minuto.Ad oggi, 5 gennaio, a 10 giorni dal vaccino-day del 27 dicembre, sono state somministrate 178mila vaccinazioni, il 37% delle dosi consegnate alle Regioni. La Regione percentualmente meno efficiente risulta il Molise con appena l'1,7% delle somministrazioni rispetto alle consegne, la più efficiente la provincia di Trento con il 67% delle dosi somministrate rispetto alle consegne. Emilia Romagna a metà classifica col 34% (15mila somministrazioni a fronte di 43mila consegne).

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.