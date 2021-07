Via Tignale, stasera l'incontro dei residenti col comune

Sarà il Presidente della Cooperativa Unicapi, di cui i residenti del comparto di via Tignale sono soci e vi abitano nel modello della proprietà indivisa, ad aprire l'incontro fissato questa sera dal Comune alle ore 21 presso la sala civica di via Viterbo. Incontro convocato in risposta alla richiesta di chiarimenti inviata con una lettera al Comune, dai circa 80 rappresentanti delle rispettive famiglie residenti nel comparto rispetto al progetto di riqualificazione e ristrutturazioni antisismica. Contestato nell'ultima parte, quella esterna al grande edificio, e che prevederebbe la demolizione di 80 garage esterni e, in parallelo ad un progetto comunale, la realizzazione, nell'attuale grande parco adiacente, di strutture comunali con funzioni di carattere sociale. Aspetti che hanno da subito preoccupato i residenti, sia per l'impatto sociale sia ambientale dell'intervento. Preoccupazioni denunciate e richieste di chiarezza portate all'attenzione del consiglio comunale da una interrogazione del Consigliere comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi (la risposta doveva arrivare giovedì scorso in consiglio comunale ma è stata rinviata per l'assenza giustificata dell'Assessore all'urbanistica), e dell'opionione pubblica attraverso diversi articoli de La Pressa che ha seguito il caso. Ma non solo: i residenti hanno mostrato la loro delusione per non essere stati adeguatamente informati del progetto esistente e sull'impatto sul parco e sui garage. Progetto che il comune aveva riportato come esistente anche nella copia del proprio giornale inviato alle famiglie.Da qui la richiesta formale di chiarimento con una lettera alla quale il sindaco ha dato risposta convocando in un incontro non solo i cittadini e l'assessore competente ma anche lo stesso presidente della Cooperativa Unicapi. Convocato per stasera, alle ore 21, alla sala civica di via Viterbo, con una specifica: 'Nessun progetto è stato fino ad ora presentato formalmente', l'incontro servirà a conoscere gli sviluppi del progetto'. Del resto, i nomi per farlo ci sono tutti, visto che è prevista la presenza del progettista Luca Melegari, dell'assessore Anna Maria Vandelli, e del dirigente dei servizi e progetti urbani complessi e politiche abitative Ingegner Michele Trope