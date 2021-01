Vignola, Procura non ha convalidato sequestro della palestra 'ribelle'

La procura di Modena, con un ordine del Pm Claudia Natalini, ha ordinato ieri la restituzione della sede di Vignola della palestra Gim Five agli aventi diritto. Parliamo di uno dei simboli della protesta #IoApro, dopo che, la sede di Vignola appunto, era stata chiusa lunedì scorso con un sequestro preventivo che, dunque, non è stato convalidato.





L’annuncio è stato dato questa sera, con un video su Facebook dagli stessi gestori della palestra. Secondo il Pm, è vero che 'l'amministrazione e i collaboratori della plaestra hanno reiteramente e gravemente violato la disposizione del Dpcm, giungendo al punto di rimuovere il cartello con cui si comunicava la sospezione della attività per cinque giorni', ma è anche vero che il 'legislatore ha volutamente sottratto le violazioni della normativa antiCovid al campo del diritto penale'. La ragione di questa interpretazione risiede, come scritto dal pm, nella necessità di evitare 'un'esplosione incontrollata di notizie di reato' e per 'verosimili ragioni di pace sociale'. La scelta del legislatore 'inibisce quindi all'autorità pubblica la possibilità di reprimere il protrasi di condotte illecite con strumenti più incisivi, quali appunto il sequestro preventivo'.

La procura di Modena specifica comunque che 'ogni ulteriore apertura della palestra resta soggetta a sanzione amministrativa' e 'gli operatori di polizia hanno sempre diritto di accedere alla palestra per accertamenti e ispezioni'.

Da citare in questo contesto la recentissima ordinanza del Consiglio di Stato (15 gennaio scorso), che farà sì che entro il 10 febbraio prossimo il Tar del Lazio si pronunci nel merito, accogliendo la richiesta avanzata con un ricordo da un’avvocato di Bologna (per conto di un esercente, uno studente e anche qui di un gestore di palestra) che ha sollevato dubbi sulla legittimità dei provvedimenti governativi.



Stefano Bonacorsi