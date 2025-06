Carpi Calcio scommette su Stefano Cassani: ecco chi è il nuovo mister

Presentato ieri il nuovo allenatore del Carpi calcio. Stefano Cassani, 35enne allenatore nativo di Faenza, arriva a sedersi nella sua prima panchina fra i professionisti dopo una gavetta di 4 anni. Dopo aver fatto il proprio esordio da capo allenatore in Eccellenza nel Del Duca Grama (stagione 2021/22), Cassani si è trasferito l’anno seguente al Victor San Marino, alla guida del quale – alla prima stagione – ha vinto il Girone B di Eccellenza. Nelle stagioni successive – le prime in Serie D per il tecnico faentino – Cassani ha ottenuto due qualificazioni ai play-off consecutive: la prima con lo stesso Victor San Marino, da appunto neopromosso. La seconda con il Lentigione, compagine allenata nella scorsa stagione. Mister Cassani si è legato al Club biancorosso con un contratto biennale, fino al 30 giugno 2027.

'Sono molto felice di essere qui. È un onore per me allenare a Carpi, in una piazza molto importante con grande storia e tradizione alle spalle. Entrare nel mondo dei professionisti in una realtà di questa portata è per me motivo di orgoglio, sono consapevole della responsabilità che comporta ed è uno stimolo ancora maggiore. Fin dai primi colloqui con il presidente Lazzaretti e il direttore sportivo Bernardi ho percepito la passione e l’impegno che mettono ogni giorno in Società: ne sono rimasto immediatamente colpito! Sapevo fin dal primo momento di voler lavorare qui con loro e per questo Club - afferma il neo mister -. Non posso far altro che ringraziare il presidente Lazzaretti, del quale mi hanno colpito fin da subito l’importanza e l’amore nutriti per questi colori, per l’opportunità di far parte di questa bellissima realtà. Quando affrontai il Carpi da avversario rimasi colpito dal calore e dal tifo che riversava il Cabassi su questa squadra: non vedo l’ora di iniziare per vivere in prima persona questa esperienza'.