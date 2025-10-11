Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi vince in trasferta e vola al quarto posto

Decidono le reti di Panelli, Cortesi e Lombardi

Importante vittoria esterna per il Carpi che supera 3 a 1 il Bra e vola al quarto posto. Al 6′ il vantaggia: cross di Cortesi dalla bandierina che crossa per Panelli che anticipa Renzetti e sigla il vantaggio del Carpi. A fine primo tempo il raddoppio: punizione battuta da Cortesi che si insacca sul primo palo alla sinistra di Renzetti. Il Bra al 53′ riapre il match: destro incrociato di Baldini su cross rasoterra di Minaj. Al 70′ il Carpi chiude la partita: ancora su palla inattiva Lombardi stacca di testa: palo-gol.

Il tabellino

Bra vs AC Carpi 1-3 (0-2)
Reti: 6′ Panelli (C), 41′ Cortesi (C), 53′ Baldini (B), 71′ Lombardi (C)
Bra (3-4-2-1): Renzetti; De Santis, Cannistrà, Sganzerla; Nesci (dall’83’ Cucciniello), Brambilla (dal 69′ La Marca), Tuzza, Pautassi; Baldini, Minaj; Di Biase (dal 74′ Dimatteo). A disposizione: Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Chiesa, Morleo, Rabuffi, Corsi, Maressa, Lionetti, Chiabotto, Chianese. All. Nisticò
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (dal 63′ Lombardi), Rossini; Verza (dal 63′ Rigo), Figoli (dal 74′ Pietra), Rosetti, Cecotti; Cortesi (dal 74′ Arcopinto), Casarini; Sall (dall’84’ Stanzani). A disposizione: Scacchetti, Perta, Pitti, Tcheuna, Visani, Toure, Mahrani, Forte. All. Cassani
Arbitro: Sig. Bozzetto sez. Bergamo/ Assistenti: Posteraro – Cerrato/ 4° Ufficiale Sig. Restaldo (Ivrea)/ Operatore FVS Sig. El Hamdaoui (Novi Ligure)
Ammoniti: Di Biase (B), Figoli (C), Panelli (C), Rossini (C)
Recupero: 0’ p.t.; 4’ s.t.

