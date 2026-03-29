Cittadella Vis Modena, vittoria in casa col Sasso Marconi

Il Cittadella vince e convince contro il Sasso Marconi, la partita termina 2-0 in favore degli uomini allenati da Mattia Gori. La squadra modenese va subito in vantaggio, dopo circa dieci minuti con Lorenzo Caprioni. L’attaccante batte Celeste e porta in vantaggio i suoi tra le mura amiche dell’”Allegretti” di San Damaso. Il Cittadella Vis Modena preme sull’acceleratore sin dalle prima battute, provandoci ancora con Caprioni dalla media distanza ma la palla esce. Si fa vedere anche il Sasso Marconi dalle parti dei pali difesi da Celenza, Galassi tenta la conclusione che però termina abbondantemente alta sopra la traversa.
La formazione di casa macina gioca e domina, meritando ampiamente il vantaggio che raddoppia con Arrondini che, dopo una ribattuta segna il gol del 2-0. Festeggiando alla grande anche il suo compleanno che cade in concomitanza con la partita contro il Sasso Marconi. Teresi scaglia un gran tiro, Celeste resiste che può, la palla rimane lì, l’attaccante ex Correggese si avventa sulla palla e la butta dento siglando un gol tipico da rapace di area di rigore. Nel recupero c’è gloria anche per Celenza, il portiere classe 2007 si esibisce in un’importante parata che rispedisce al mittente il tentativo di accorciare le distanze per gli uomini di mister Bertone.
Il tabellino
CITTADELLA VIS MODENA 2
SASSO MARCONI 0
Cittadella Vis Modena: Celenza; Sabotic, Fort, Boccaccini; Camara (24’st Barozzini), Dodaro, Mandelli (43’pt Marchetti), Teresi (38’st Calanca), Morello (16’st Sardella); Caprioni, Arrondini (33’st Sala).
Sasso Marconi: Celeste, Barattini, Montanaro, Geroni (19’st Bonfiglioli), Tarozzi, Gobbo, Armaroli (1’st Gattor), Galassi (1’st Gamberini), Leonardi (19’st Pirazzoli), Matta, Marra. A disp: Albieri, Pelloni, Prasso, Zanini. All. Bertone
Arbitro: Barbatelli di Macerata
Ammoniti: Teresi, Barozzini, Marra, Barattini, Tarozzi
Reti: 10’pt Caprioni, 40’pt Arrondini