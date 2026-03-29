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Cittadella Vis Modena, vittoria in casa col Sasso Marconi

Cittadella Vis Modena, vittoria in casa col Sasso Marconi

La squadra modenese va subito in vantaggio, dopo circa dieci minuti con Lorenzo Caprioni. Raddoppia Arrondini

2 minuti di lettura

Il Cittadella vince e convince contro il Sasso Marconi, la partita termina 2-0 in favore degli uomini allenati da Mattia Gori. La squadra modenese va subito in vantaggio, dopo circa dieci minuti con Lorenzo Caprioni. L’attaccante batte Celeste e porta in vantaggio i suoi tra le mura amiche dell’”Allegretti” di San Damaso. Il Cittadella Vis Modena preme sull’acceleratore sin dalle prima battute, provandoci ancora con Caprioni dalla media distanza ma la palla esce. Si fa vedere anche il Sasso Marconi dalle parti dei pali difesi da Celenza, Galassi tenta la conclusione che però termina abbondantemente alta sopra la traversa.

La formazione di casa macina gioca e domina, meritando ampiamente il vantaggio che raddoppia con Arrondini che, dopo una ribattuta segna il gol del 2-0. Festeggiando alla grande anche il suo compleanno che cade in concomitanza con la partita contro il Sasso Marconi. Teresi scaglia un gran tiro, Celeste resiste che può, la palla rimane lì, l’attaccante ex Correggese si avventa sulla palla e la butta dento siglando un gol tipico da rapace di area di rigore. Nel recupero c’è gloria anche per Celenza, il portiere classe 2007 si esibisce in un’importante parata che rispedisce al mittente il tentativo di accorciare le distanze per gli uomini di mister Bertone.

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Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo con il Cittadella in avanti per 2-0. La seconda frazione inizia come è terminata la prima, la compagine di Gori tiene ben salde le redini della gara mentre gli ospiti tendono ad aspettare e ripartire. Arrondini, ben innescato da Teresi, si trova a tu per tu con il portiere ma si fa anticipare dal’estremo difensore in uscita che fa sua la sfera. Altra occasione per il 3-0 non concretizzata per il CItta quando la sfera arriva sui piedi di Camara che calcia da posizione invitante, palla in corner. Geroni ci prova dalla trequarti, out. Simone Teresi calcia bene da fuori ma la sfera termina sul fondo. La partita scorre fino al termine con il Citta in controllo, la formazione di Gori, allenata per l’occasione da Bertani, ottiene i tre punti importantissimi per il proseguo della stagione. Il campo ha parlato, il Citta vince per 2-0 contro il Sasso Marconi. Sabotic e soci torneranno in campo, Giovedì 2 Aprile, nel turno pre-pasquale, in trasferta ad Imola contro l’Imolese, calcio di inizio ore 20:30.

Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA 2

SASSO MARCONI 0

Cittadella Vis Modena: Celenza; Sabotic, Fort, Boccaccini; Camara (24’st Barozzini), Dodaro, Mandelli (43’pt Marchetti), Teresi (38’st Calanca), Morello (16’st Sardella); Caprioni, Arrondini (33’st Sala).

A disposizione: Anino, Tessitori, Crosariol, Berziga. All. Bertani

Sasso Marconi: Celeste, Barattini, Montanaro, Geroni (19’st Bonfiglioli), Tarozzi, Gobbo, Armaroli (1’st Gattor), Galassi (1’st Gamberini), Leonardi (19’st Pirazzoli), Matta, Marra. A disp: Albieri, Pelloni, Prasso, Zanini. All. Bertone

Arbitro: Barbatelli di Macerata

Ammoniti: Teresi, Barozzini, Marra, Barattini, Tarozzi

Reti: 10’pt Caprioni, 40’pt Arrondini

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