Da Pergreffi a Sartoretti, da Cantagalli a Ballotta: Modena ricorda Andrea Parenti

Si è svolto stamattina, presso il Circolo Sirenella in via Monte Grappa a Modena, il “Memorial Andrea Parenti”, un momento per ricordare Andrea, figura storica all’interno della società di Modena Volley, scomparso lo scorso anno. A Maria Carafoli, mamma di Andrea, è stata consegnata una targa celebrativa “Ad Andrea ‘Parre’, hai lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tuoi amici”.
Presenti ex giocatori di Modena Volley, tra cui Andrea Sartoretti, Luca Cantagalli, Franco Bertoli e Salvatore Rossini, e anche giocatori del presente e del passato del Modena Calcio, come capitan Antonio Pergreffi, Mauro Melotti, Marco Ballotta, Raffaello Vernacchia, Dario Spagnoli, Fabrizio Boccolari, Pier Antonio Torroni e Fabio Bonci.
Sono state composte due squadre, una gialla e una blu che si sono sfidate nell’ottava esibizione di calcio camminato: per la cronaca, la formazione blu ha vinto ai calci di rigore dopo il pareggio nei due tempi da quindici minuti. Al di là del risultato finale, è stata una splendida e divertente domenica mattina vissuta per ricordare Andrea Parenti, all’insegna della compagnia e dei colori gialloblù.
