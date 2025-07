Dilettanti, ecco i gironi di Eccellenza, Promozione e Prima

Il Crer ha diramato i gironi di Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Ecco quelli delle modenesi. ECCELLENZA A : Agazzanese, Cdr Mutina, Bobbiese, Brescello Piccardo, Zola, Campagnola, Corticella, Fabbrico, Fidentina, Borgo San Donnino, Fiorenzuola, Nibbiano, Pontenurese, Real Formigine, Rolo, Salsomaggiore, Terre Di Castelli, Vianese. Promozione B : V.Camposanto, Baiso S., Casalgrande, Castellarano, Castelnuovo, La Pieve Nonantola, Maranello, Masone, Medolla S.Felice, Montombraro, Sanmichelese, Virtus Correggio, Riese, Sammartinese Solierese, Sp. Scandiano. United Carpi. Promozione C : Castenaso, Bentivoglio, Casumaro, Centese, Dozzese, Faro, Sparta, Castelbolognese, Felsina, Gallo, Granamica, Masi Torello Voghiera, Msp, Petroniano, Valsanterno, Valsetta Lagaro, V. Castelfranco, X Martiri. Prima C : Boca Barco, Campogalliano, Celtic Cavriago, Daino Santa Croce, Falkgalileo, Guastalla, Madonnina, Modenese, Novellara, Campeginese, S.Damaso, Povigliese, Rubierese, San Prospero Re, United Albinea, Virtus Libertas. Prima D : Atletico Spm, Polinago, Cavezzo, Colombaro, Valsa Savignano, Fiorano, Junior Finale, Lama 80, Mirandolese, Nonantola, Pgs Smile, Ravarino, Rivara, Solignano, Spilamberto, Vis S. Prospero. Prima E : Anzolavino, Appennino 2000, Basca, Ceretolese, Crespo, Crevalcore, Funo, La Dozza, Libertas Castel S. Pietro, Persiceto, Pontevecchio, Real Salabolognese, Savena, Sporting Airone, Sporting Vado. Trebbo. Matteo Pierotti

SOSTIENICI - DONA ORA