Dilettanti, Galli (Terre di Castelli) rassicura: 'Il progetto giovanile va avanti'

Francesco Galli (nella foto), presidente dell'Academy Terre di Castelli, interviene in merito alla possibilità che il Terre si trasferisca a Ferrara per far rinascere la Spal, che ripartirebbe dall'Eccellenza dopo il fallimento. 'Indipendentemente dall’esito del bando del Comune di Ferrara – dice Galli - a cui parteciperanno il presidente di Terre di Castelli 1907, Ali Aden e Andrea Canovi, con il sostegno degli altri dirigenti Alessandro Luppi e Marco Ballotta, il settore giovanile dell’Academy Terre di Castelli continuerà regolarmente la sua attività sul territorio di Castelvetro, Marano e Vignola - precisa Francesco Galli, Presidente dell’Academy Terre di Castelli -. Proprio in questi giorni, tra l'altro, l'Academy ha avuto l'ufficialità di partecipare al campionato Allievi Elite, unica squadra modenese qualificata al campionato più prestigioso del calcio giovanile. Non solo l’Academy Terre di Castelli, insieme a Visport, proseguirà il suo impegno nella gestione di tutti gli impianti sportivi in uso e in convenzione con gli enti locali'.

Intanto il presidente del Terre Ali Aden ha precisato: 'Se dovessimo aggiudicarci il bando, il Terre di Castelli rimarrebbe una società affiliata, magari declassata di una o due categorie (più probabile ndr), con un settore giovanile da portare avanti e a cui tengo molto, anche perché ci gioca mio figlio. Ovviamente non ci sarà un nostro impegno diretto, ma un supporto sì. Stiamo quindi pensando di utilizzare la matricola della X Martiri (che fa la Promozione, ndr), che permetterebbe al vivaio di partire già coi campionati regionali e non da quelli provinciali'.

Matteo Pierotti