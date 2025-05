Dilettanti: i playoff di domenica, in Terza si giocano le due finali

Il programma di domenica dei dilettanti.

SERIE D

Finale playoff del girone D: Ravenna-Tau Altopascio (ore 20). Se il Ravenna vince è primo nella graduatoria delle eventuali ripescate.

ECCELLENZA

Spareggi nazionali 1° turno (oggi e 1/6, ore 16) Montecchio Gallo-Vianese (chi vince trova la vincente di Maccarese-Monastir) e Montespaccato-Mezzolara (chi vince trova la vincente di Castelnuovo Vomano-Valentino Mazzola), secondo turno 8 e 15/6, le 7 vincenti salgono in D.

PROMOZIONE

Alle 16.30 a Sasso Marconi la finale playoff Comacchiese-Bobbiese. Entrambe sono già sicure del ripescaggio.

PRIMA

Alle 16.30 si giocano le seguenti semifinali del playoff: San Secondo-Bellaria Igea Marina, Maranello-San Vittore (a Savignano), la finale domenica 1/6: chi vince il playoff regionale è promosso, ma ci sono altri 4 posti (Spes vincente di Coppa + 3). Le quattro semifinaliste sono già sicure del ripescaggio.

SECONDA

Alle 16.30 playoff regionale con questi abbinamenti: San Lorenzo-Superga, San Paolo-San Prospero C., Lovers-Fiumanese, E. Lavezzola-Bobbio Perino, Porretta-Rivara, U. Albinea-Vicofertile, Rubicone C.-O. Quartesana. Ci sono 9 posti ripescaggio (uno va al Crevalcore vincente di Coppa), quindi il San Paolo è già certo del ripescaggio.

TERZA

Alle 16.30 le due finali dei playof di girone Madonna di Sotto-Magreta e Virtus Possidiese-Concordia.

Matteo Pierotti