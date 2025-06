Eccellenza, clamoroso: mister Notari lascia già il Formigine

'Il Real Formigine preso atto del fatto di non essere in grado di soddisfare le esigenze e la professionalità indiscussa del mister Notari ha deciso di interrompere il rapporto per permettere a lui di valutare altre situazioni più adeguate per il suo futuro'. Così in una nota a sorpresa il Formigine annuncia l'addio a mister Notari, chiamato poche settimane fa alla guida della squadra dal nuovo direttore generale Mauro Melotti. 'Il Real Formigine augura a Notari buona fortuna per il proseguimento della sua carriera da allenatore'.

Matteo Pierotti