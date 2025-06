Eccellenza, il Formigine ha scelto: la panchina a Mezzetti

Manca ancora l'ufficialità che arriverà in giornata ma ormai non ci sono più dubbi: Lorenzo Mezzetti è il nuovo allenatore del Real Formigine. Sarà lui il sostituto di Bobo Notari che ha lasciato la panchina dopo una manciata di giorni dall'ingaggio.

Lorenzo Mezzetti nasce a Castelfranco il 14 gennaio 1972. Dopo una carriera nel calcio professionistico vestendo le prestigiose maglie di Alessandria, Modena e Trento tra Serie B, Serie C1 e C2, prosegue nelle serie dilettantistiche per la possibilità di affiancare gli studi che lo portano a conseguire la laurea in Economia e Commercio. Da allenatore in possesso della licenza Uefa A, siede sulle panchine di Fiorano, Casalecchio, Monteombraro, Progresso e Castelvetro tra Promozione, Eccellenza e Serie D prima della chiamata, nella stagione 2020/21, dell’Imolese nel ruolo di allenatore dell’Under 19 impegnata nel campionato di Primavera 3. Nell’aprile del 2021, viene promosso in prima squadra a rischio retrocessione, raggiunge i playout con due sorprendenti vittorie nelle ultime tre partite di regular season per poi ottenere una sorprendente salvezza nel playout contro il Fano. Rientrato alla guida della Primavera, la stagione 2021/22 è quella della storia: vincendo ai calci di rigore il playoff contro la Paganese, Mezzetti guida i suoi ragazzi alla promozione in Primavera 2, seconda serie nazionale per gli Under 19 e punto massimo mai raggiunto dal club rossoblù nella sua storia.

Matteo Pierotti