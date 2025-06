Formigine, dopo l’addio clamoroso di Notari si rischia effetto valanga

Non c'è pace al Formigine. Dopo aver liquidato, senza tanti complimenti, mister Cattani e soprattutto il ds Ghidini (ma non solo loro), ovvero i principali artefci di una salvezza miracolosa, ora c'è la “bomba” innescata dalle dimissioni del nuovo mister Bobo Notari a poche settimane dal suo arrivo. Che ci fosse qualcosa nell'aria che non funzionasse lo avevamo già capito e scritto, ma che si arrivasse addirittura alle dimissioni del tecnico a pochi giorni dal suo arrivo, no, questo non ce lo saremmo mai immaginato. Invece Notari se n'è già andato. E Melotti? Beh, il nuovo direttore generale, insediatosi poco più di venti giorni fa, potrebbe lasciare pure lui, così come il figlio Allessandro, che sta ricoprendo il ruolo di ds. Magari non in questi giorni perché c'è una squadra da costruire (fnora nessun acquisto, almeno ufficialmente), con molti giocatori, tra cui Mata, Rossi, Laruccia, Cantarello, che se ne sono già andati. Insomma, una situazione decisamente nebulosa, così come l'avevamo definita un mese fa poco prima della non conferma, clamorosa, di Cattani e Ghidini.Le ipotesi a questo punto sono tante, qualcuno addirittura parla di uno scambio di titolo con la Sanmichelese per ripartire da una più “tranquilla” Promozione, ma non pensiamo che sia un'ipotesi credibile anche perché la proprietà, ovvero il presidente Fabrizio Castelli () e Simone Fiorani (ma c'è anche Gino Mambelli che in un primo momento era uscito e poi rientrato), hanno sempre sostenuto che credono in questo progetto con la ricostruzione, fondamentale, del settore giovanile. Certo che possono essersi già stancati anche loro visto che il Comune latita per quanto riguarda il tanto agognato campo in sintetico: c'è nella vicina Ubersetto che fa la Seconda, non c'è a Formigine, piazza storica. Insomma, qualcosa non sta andando per il verso giusto, a Formigine. Ma lo avevamo capito da tempo. Purtroppo.