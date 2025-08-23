Il Carpi inizia bene il campionato: buon pari con la Juventus Next Gen

La prima occasione del match è della squadra di Brambilla con Deme che, sfruttata un’azione personale di Faticanti, calcia dalla distanza ma il suo tiro viene respinto dalla retroguardia emiliana; al quarto d’ora è Macca ad avere la palla del vantaggio approfittando di una sponda di Pedro Felipe ma il centrocampista numero cinque non riesce a centrale lo specchio della porta. Poco prima della mezz’ora si presenta al match anche l’estremo difensore bianconero Mangiapoco che si distende sulla sua sinistra smanacciando la conclusione di Cortesi. A dieci giri d’orologio dalla fine l’occasione più grande della prima frazione capita sulla testa di Cudrig che, su assist da fermo dalla sinistra di Puczka, incorna di testa colpendo la traversa. I primi 45 minuti terminano dunque 0-0.
La ripresa comincia con i padroni di casa pericolosi con un paio di conclusioni: prima Gerbi sfiora il palo, poi è ancora Mangiapoco protagonista con una parata che mantiene il risultato in equilibrio sul tiro a incrociare di Ceccotti.
Il tabellinoAC Carpi vs Juventus Next Gen 1-1 (0-0)
Reti: 76′ Cortesi (C), Vacca 90’+4 (J)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Lombardi, Zagnoni; Stanzani (dal 60′ Amayah), Casarini (dal 74′ Verza), Rosetti, Cecotti; Cortesi (90’+3 Sall), Arcopinto (dal 74′ Forte); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Furghieri, Panelli, Pitti, Visani, Rigo, Figoli. All. Cassani
Juventus Next Gen (3-5-2): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia (dall’89’ Anghelè); Cudrig (dal 46′ Perotti), Faticanti, Macca (dall’89’ Vacca), Owusu (dal 60′ Amaradio), Puczka; Deme (dal 65′ Okoro), Guerra.
Arbitro: Sig. Zago sez. Conegliano/ Assistenti: Daghetta– Martinelli/ 4° Ufficiale Sig. Terribile (Bassano del Grappa)/ Operatore FVS Sig.ra Hader (Ravenna)
Ammoniti: Cortesi (C), Lombardi (C), Perotti (J), Owusu (J), Deme (J), Pedro Felipe (J)
Recupero: 2’ p.t.; 6’ s.t.
Foto Carpi Calcio