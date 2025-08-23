Il Carpi inizia bene il campionato: buon pari con la Juventus Next Gen

Il tabellino

Pari del Carpi calcio con la Juventus Next Gen nella prima giornata del Girone B di campionato. Alla rete del vantaggio di Cortesi a un quarto d’ora dal termine della contesa, risponde la zampata di Alessio Vacca al 95’ per l’1-1 finale.La prima occasione del match è della squadra di Brambilla con Deme che, sfruttata un’azione personale di Faticanti, calcia dalla distanza ma il suo tiro viene respinto dalla retroguardia emiliana; al quarto d’ora è Macca ad avere la palla del vantaggio approfittando di una sponda di Pedro Felipe ma il centrocampista numero cinque non riesce a centrale lo specchio della porta. Poco prima della mezz’ora si presenta al match anche l’estremo difensore bianconero Mangiapoco che si distende sulla sua sinistra smanacciando la conclusione di Cortesi. A dieci giri d’orologio dalla fine l’occasione più grande della prima frazione capita sulla testa di Cudrig che, su assist da fermo dalla sinistra di Puczka, incorna di testa colpendo la traversa. I primi 45 minuti terminano dunque 0-0.La ripresa comincia con i padroni di casa pericolosi con un paio di conclusioni: prima Gerbi sfiora il palo, poi è ancora Mangiapoco protagonista con una parata che mantiene il risultato in equilibrio sul tiro a incrociare di Ceccotti.Si fa vedere anche la Next Gen con un ottimo filtrante in verticale di Puczka per il movimento in profondità di Deme che non riesce però a superare l’estremo difensore di casa. Al minuto 77 il Carpi va in vantaggio con la conclusione di Cortesi sulla quale questa volta Mangiapoco non può nulla. Il finale di gara è tutto della squadra di Brambilla a caccia del gol del pari. A sfiorarlo è Scaglia su calcio d’angolo battuto da Puczka con una girata di testa che va vicina all’incrocio dei pali. A trovarlo invece è il neoentrato Alessio Vacca che al 95’ conquista posizione in area di rigore e poi scaraventa la sfera in rete per l’1-1 finale che vale un punto al debutto in campionato per la Juventus Next Gen.AC Carpi vs Juventus Next Gen 1-1 (0-0)Reti: 76′ Cortesi (C), Vacca 90’+4 (J)AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Lombardi, Zagnoni; Stanzani (dal 60′ Amayah), Casarini (dal 74′ Verza), Rosetti, Cecotti; Cortesi (90’+3 Sall), Arcopinto (dal 74′ Forte); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Furghieri, Panelli, Pitti, Visani, Rigo, Figoli. All. CassaniJuventus Next Gen (3-5-2): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia (dall’89’ Anghelè); Cudrig (dal 46′ Perotti), Faticanti, Macca (dall’89’ Vacca), Owusu (dal 60′ Amaradio), Puczka; Deme (dal 65′ Okoro), Guerra.A disposizione: Scaglia S., Bruno, Martinez, Van Aarle, Savio, Crapisto, Ngana, Pagnucco, Pugno. All. BrambillaArbitro: Sig. Zago sez. Conegliano/ Assistenti: Daghetta– Martinelli/ 4° Ufficiale Sig. Terribile (Bassano del Grappa)/ Operatore FVS Sig.ra Hader (Ravenna)Ammoniti: Cortesi (C), Lombardi (C), Perotti (J), Owusu (J), Deme (J), Pedro Felipe (J)Recupero: 2’ p.t.; 6’ s.t.Foto Carpi Calcio