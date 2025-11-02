Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Carpi supera il Torres di rigore

Decide una rete di Cortesi nel secondo tempo

Il Carpi espugna il Vanni Sanna e supera il Torres con un rigore di Cortesi nel secondo tempo. La ripresa è tutta di marca Carpi: al 50' Cortesi impegna Zaccagno e il portiere del Torres si ripete subito dopo su Rossini. Al 70' Sall prende palla ed entra in area cadendo a contatto con Giorico: gli ospiti chiedono il Var e ottengono il rigore che Cortesi trasforma regalando la vittoria al Carpi.

TABELLINO

Torres vs AC Carpi 0-1 (0-0)
Reti: 73′ Cortesi (C)
Torres (4-3-1-2): Zaccagno; Fabriani (dal 78′ Lunghi), Idda, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico (dal 78′ Zambataro), Mastinu (dall’83’ Brentan); Carboni (dal 64′ Di Stefano); Musso, Diakite. A disposizione: Marano, Petriccione, Frau, Biagetti, Lattanzio, Dumani, Bonin, Masala, Starita. All. Pazienza
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Panelli, Pitti (dall’85’ Lombardi); Tcheuna (dal 58′ Rigo), Figoli, Rosetti (dal 64′ Amayah), Cecotti; Pietra (dal 64′ Sall), Stanzani; Cortesi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Visani, Toure, Arcopinto, Mahrani. All. Cassani
Arbitro: Sig. Picardi sez. Viareggio/ Assistenti: Brizzi – Ceci/ 4° Ufficiale Sig. Di Francesco (Ostia Lido)/ Operatore FVS Sig. Pilleri (Cagliari)
Ammoniti: Stanzani (C)
Recupero: 2’ p.t.; 6’ s.t.
