Il Carpi vince in trasferta: Zagnoni condanna la Pianese

Bella vittoria esterna del Carpi in Toscana. Al Comunale di Piancastagnaio, nella seconda giornata di Serie C i biancorossi superano la Pianese con una rete di Zagnoni allo scadere del primo tempo.
Parte subito bene il Carpi con Forte, ma Tommaso Bertini respinge. La Pianese risponde su corner con Amey. Al 44’ arriva lo 0-1: cross tagliato di Cortesi da piazzato e colpo di Zagnoni sul secondo palo. Nella ripresa i padroni di casa provano ad agguantare il pari, ma Sorzi non si fa superare.
TabellinoPianese vs AC Carpi 0-1 (0-1)
Reti: 44′ Zagnoni (C)
Pianese (3-5-1-1): Bertini; Amey, Masetti, Chesti (dal 46′ Gorelli); Sussi (dall’81’ Vigiani), Tirelli (dal 46′ Martey), Simeoni, Bertini, Coccia (dal 65′ Bellini); Proietto; Fabrizi (dall’81’ Ongaro). A disposizione: Filippis, Zambuto, Chiavarino, Balde, Jasharovski, Nicastro, Peli, Xhani. All. Birindelli
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti (dall’87’ Verza), Amayah (dal 55′ Figoli), Rosetti (dall’87’ Panelli), Rigo; Cortesi (dal 79′ Casarini), Forte (dal 55′ Stanzani); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Pitti, Pietra, Toure, Arcopinto, Sall. All. Cassani
Arbitro: Sig. Cerea sez. Bergamo/ Assistenti: Cozzuto – Scarpati/ 4° Ufficiale Sig. Di Mario (Ciampino)/ Operatore FVS Sig. Linari (Firenze)
Ammoniti: Cortesi (C), Fabrizi (P), Figoli (C)
Recupero: 2’ p.t.; 8’ s.t.
Foto Carpi calcio