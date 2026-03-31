Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il dolore del vicepresidente del Modena Silvio Rivetti: 'Onoreremo Nina tutti i giorni della nostra vita'

Il dolore del vicepresidente del Modena Silvio Rivetti: 'Onoreremo Nina tutti i giorni della nostra vita'

Un lutto che ha colpito in modo tragico tutta la famiglia Rivetti, la mamma Eva, le sorelle Sveva e Luce e il nonno Carlo

1 minuto di lettura

'Vi ringrazio a nome della mia famiglia per il vostro affetto e cordoglio. L’ambiente canarino, insieme a quello del Calcio, ci ha regalato momenti di spensieratezza, unione, condivisione e grande passione. Onoreremo la nostra speciale Nina tutti i giorni della nostra vita, con il cuore pesante ma pieno di amore infinito'. Usa queste parole il vicepresidente del Modena calcio Silvio Rivetti per ricordare la figlia Nina scomparsa a 10 anni dopo una malattia. Un lutto che ha colpito in modo tragico tutta la famiglia Rivetti, la mamma Eva, le sorelle Sveva e Luce e il nonno Carlo.

Proprio questa mattina sono stati celebrati a Milano i funerali.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Mishka Henner

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Lavoro nero e sicurezza: tre attività chiuse in una settimana

Lavoro nero e sicurezza: tre attività chiuse in una settimana

Modena: una nuova rotatoria tra via D'Avia e via Da Vinci,

Modena: una nuova rotatoria tra via D'Avia e via Da Vinci,

Modena, dal centrodestra solo corsa alle ambizioni personali e il Sistema Pd resta intatto

Modena, dal centrodestra solo corsa alle ambizioni personali e il Sistema Pd resta intatto

Elezioni Vignola: per Emilia Muratori scende in campo Progetto Civico

Elezioni Vignola: per Emilia Muratori scende in campo Progetto Civico

Pro life a Modena ricordano: 'L'aborto è il più grande attacco alla Pace, lo disse Madre Teresa di Calcutta'

Pro life a Modena ricordano: 'L'aborto è il più grande attacco alla Pace, lo disse Madre Teresa di Calcutta'

Motopinguino: in moto per portare solidarietà e uova all'ospedale

Motopinguino: in moto per portare solidarietà e uova all'ospedale

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'

'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'

Nonantola, intitolata a Paolo Ponzo la via del nuovo centro sportivo del Modena

Nonantola, intitolata a Paolo Ponzo la via del nuovo centro sportivo del Modena

Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine a Castelvetro

Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine a Castelvetro

Formula 1, in Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli davanti alle Ferrari

Formula 1, in Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli davanti alle Ferrari

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Promozione, il Camposanto vince a Baiso e torna a respirare. Tutti i tabellini

Promozione, il Camposanto vince a Baiso e torna a respirare. Tutti i tabellini

Eccellenza, il Terre di Castelli supera il Rolo e blinda i playoff

Eccellenza, il Terre di Castelli supera il Rolo e blinda i playoff

Eccellenza: Real Formigine, Manfredini para un rigore poi ci pensa Salvatore Ferrara

Eccellenza: Real Formigine, Manfredini para un rigore poi ci pensa Salvatore Ferrara

Eccellenza, per la Cdr Mutina solo un punto ad Arceto

Eccellenza, per la Cdr Mutina solo un punto ad Arceto