Il dolore del vicepresidente del Modena Silvio Rivetti: 'Onoreremo Nina tutti i giorni della nostra vita'

'Vi ringrazio a nome della mia famiglia per il vostro affetto e cordoglio. L’ambiente canarino, insieme a quello del Calcio, ci ha regalato momenti di spensieratezza, unione, condivisione e grande passione. Onoreremo la nostra speciale Nina tutti i giorni della nostra vita, con il cuore pesante ma pieno di amore infinito'. Usa queste parole il vicepresidente del Modena calcio Silvio Rivetti per ricordare la figlia Nina scomparsa a 10 anni dopo una malattia. Un lutto che ha colpito in modo tragico tutta la famiglia Rivetti, la mamma Eva, le sorelle Sveva e Luce e il nonno Carlo.

Proprio questa mattina sono stati celebrati a Milano i funerali.