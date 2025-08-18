Il Modena a Torino, omaggio alle vittime di Superga

In occasione della trasferta per il match di Coppa Italia contro il Torino, il presidente del Modena Carlo Rivetti, accompagnato da una delegazione del club gialloblù, ha fatto visita al colle di Superga per rendere omaggio al Grande Torino posando un mazzo di fiori gialli e blu ai piedi della stele commemorativa. Con il presidente Rivetti erano presenti l’AD Sport Matteo Rivetti, il DS Andrea Catellani, il COO Andrea Russo, e il capitano dei canarini Antonio Pergreffi



Gianni Galeotti Giornalista Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua