Il Modena a Torino, omaggio alle vittime di Superga

Il Modena a Torino, omaggio alle vittime di Superga

Gesto in onore del Grande Torino da parte del Presidente Carlo Rivetti stasera presente allo stadio per il debutto gialloblu in Coppa Italia

In occasione della trasferta per il match di Coppa Italia contro il Torino, il presidente del Modena Carlo Rivetti, accompagnato da una delegazione del club gialloblù, ha fatto visita al colle di Superga per rendere omaggio al Grande Torino posando un mazzo di fiori gialli e blu ai piedi della stele commemorativa. Con il presidente Rivetti erano presenti l’AD Sport Matteo Rivetti, il DS Andrea Catellani, il COO Andrea Russo, e il capitano dei canarini Antonio Pergreffi
