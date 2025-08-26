Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Modena Calcio abbraccia i tifosi in allenamento a porte aperte

All'indomani della straordinaria vittoria di inizio campionato contro la Sampdoria appuntamento alle 17,30 allo stadio Zelocchi

I canarini di mister Sottil tornano subito in campo oggi pomeriggio allo Zelocchi per la ripresa della preparazione in vista del debutto casalingo di domenica prossima quando, alle ore 21, allo Stadio Braglia arriverà l’Avellino (qui tutte le info sui biglietti).
La seduta di oggi, che prevede anche una partitella d’allenamento con la formazione Primavera, è in programma alle ore 17,30 e si terrà a PORTE APERTE per tifosi e giornalisti. I cancelli dello Zelocchi (porta 29 su Viale Monte Kosica) apriranno alle ore 17,15.
Si ricorda anche l’atteso appuntamento per il popolo gialloblù di abbracciare la squadra e lo staff tecnico in una grande serata di festa e orgoglio canarino: giovedì 28 agosto, alle ore 21.00, si terrà in Piazza Sant’Agostino la presentazione ufficiale della squadra.
Per l’occasione, giovedì 28 agosto apertura straordinaria fino alle ore 20,30 dello store ufficiale gialloblù di Via del Taglio in centro a Modena: oltre alla possibilità di acquistare i prodotti ufficiali del merchandising del Modena FC, presso lo store è possibile sottoscrivere l’abbonamento 2025/26 al Modena FC (sottoscrizioni aperte fino al 12/09, qui tutte le info) e acquistare i biglietti per il match di domenica fra Modena e Avellino.

