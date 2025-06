Il Modena ha scelto il nuovo allenatore: è Andrea Sottil

Cambio alla guida tecnica del Modena FC: sarà Andrea Sottil il nuovo allenatore dei canarini. Il tecnico piemontese ha firmato un contratto biennale con la società emiliana, diventando così il 106° allenatore nella storia del club.Classe 1974, originario di Venaria Reale, Sottil porta con sé un bagaglio ricco di esperienze sia da giocatore che da allenatore. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, ha avuto una solida carriera da difensore centrale tra Serie A e Serie B, indossando le maglie di club come Fiorentina, Atalanta, Udinese, Reggina, Genoa, Catania e Rimini. Oltre 400 le presenze accumulate nei professionisti prima del ritiro.Il suo percorso da allenatore è iniziato nel 2011 e si è distinto per una crescita costante e risultati di rilievo. Tra i momenti più significativi, la promozione in Serie C conquistata con il Siracusa nella stagione 2015/16, seguita da uno storico quarto posto l’anno successivo con lo stesso club, al debutto tra i professionisti. Ancora più prestigiosa la promozione in Serie B ottenuta nel 2018 alla guida del Livorno.Un’altra impresa memorabile è arrivata nella stagione 2020/21, quando ha preso in mano un Ascoli ultimo in classifica a dicembre e, grazie a un girone di ritorno da protagonista, ha condotto i bianconeri alla salvezza.L’anno dopo ha portato la squadra fino ai playoff.Nel 2022/23 Sottil ha fatto il suo esordio da allenatore in Serie A con l’Udinese, centrando una partenza sprint con sei vittorie consecutive – tra cui quelle contro Inter e Roma – e concludendo la stagione in piena sicurezza. Più recente, invece, la sua parentesi alla Sampdoria, dove ha preso il posto di Andrea Pirlo e guidato la squadra fino a dicembre.La società ha dato il benvenuto ufficiale al nuovo tecnico con un augurio del presidente Carlo Rivetti, che ha espresso 'il più sincero in bocca al lupo' a Sottil per la nuova avventura in gialloblù.