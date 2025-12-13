Il Modena si rialza: Nieling e Gliozzi piegano lo Spezia

Il Modena si rialza e interrompe un digiuno di punti e di vittorie che poteva diventare preoccupante; i gialli sbancano il Picco di La Spezia dopo quasi vent’anni (2-0) e rientrano in scia in campionato; il Modena non vinceva fuori casa dal 20.9.25 (3 a 1 a Mantova) e non conquistava i tre punti da oltre un mese (3 a 0 al Braglia alla Juve Stabia lo scorso 2 novembre). Modena assolutamente dominante fin dall’inizio, con un primo tempo addirittura sontuoso nel quale sono fioccate le occasioni da rete; vittoria assolutamente meritata, che poteva essere anche ben più rotonda e risultato mai in discussione; partita che per le occasioni espresse dal Modena poteva e doveva essere chiusa già con largo anticipo e non nel finale di gara.Per le scelte iniziali, nel suo 3-5-2 Sottil decide di confermare l’undici visto con il Catanzaro con la sola novità di Pyythia in luogo di Sersanti. Davanti a Chichizola, solito trio Tonoli, Adorni e Nieling; a centrocampo, da destra, Beyuku, Santoro, Gerli, Pyythia, e Zampano, mentre davanti confermatissima la coppia Mendes e Massolin.Pronti via e Modena subito in vantaggio al 5’: angolo da sinistra di Pyythia sul primo palo, la palla arriva a Nielingche da pochi passi la tocca in rete; un rapido check del Var conferma il vantaggio; replica dello Spezia all’8’, Chichizola para facile su Artistico, sul ribaltamento di fronte, palla lunga per Mendes che va in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Pedro in avvio dell’azione, confermato dal Var. Al 14’ Massolin recupera palla sulla trequarti, scarica a Santoro, sinistro da fuori, palo. Al 20’, destro di Zampano, respinto, Mendes non trova il tempo giusto per il tap-in. Al 27’ ubriacante serpentina di Massolin che in area ne semina tre e conclude di sinistro, palla in angolo; sul corner seguente arriva Tonoli di tacco, palla sul palo. Al 35’, destro di Massolin, respinto. Allo scadere, conclusione di Zampano, fuori di poco. Modena assolutamente dominante al termine di un primo tempo nel quale sono fioccate le occasioni di gol.Nella ripresa, subito destro di Mendes al 53’ liberato da Gerli, Mascardi respinge di piede; al 56’ sterzata di Massolin che va a terra in area di rigore, l’arbitro fischia il penalty, ma dopo un lungo check del Var. durato 4’, con Mendes pronto a calciare, viene richiamato a rivedere l’azione, toglie il rigore al Modena e ammonisce Massolin per simulazione.Al 64’ Massolin libera Beyuku sul centro destra, para Mascardi. Al 67’ Sersanti per Pyythia, già ammonito. Al 68’ Spezia in 10, espulso Jack per doppia ammonizione. Al 75’ dentro Defrel per Massolin che esce zoppicando; al 78’ filtrante di Gerli per il movimento di Sersanti, palla in angolo. Al 87’ Gliozzi e Magnino per Mendes e Santoro. Al 89’ rilancio di Zampano, Defrel contende il pallone alla difesa avversaria e serve l’accorrente Gliozzi, controllo e tiro, 2 a 0 per il Modena.L’arbitro concede 7’ di recupero, al 93’ coast to coast di Zampano, palla a Gliozzi, palo. I gialli poi decidono di controllare la partita senza spingere ulteriormente e portano a casa tre punti assolutamente meritati, che costituiscono un ottimo viatico anche in previsione delle due prossime gare al Braglia.Modena di nuovo in campo sabato prossimo al Braglia alle 15.00 contro il Venezia nel primo dei due big match consecutivi casalinghi.