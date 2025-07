Il nuovo Modena vestito su Sottil: 'Voglio trasformare il canarino in un condottiero e il Braglia in una fortezza'

Un progetto tecnico e umano





Le scelte tecniche: il 3-5-2 come base e l'uscita di Palumbo

Il lavoro con la squadra è già avviato ma l'era del Modena sotto la guida di Andrea Sottil è iniziata ufficialmente questa mattina con la presentazione allo stadio Braglia della nuova guida tecnica alla presenza del presidente Carlo Rivetti e del Direttore Sportivo Andrea Catellani.La presentazione del nuovo allenatore gialloblù si è svolta sullo sfondo di una frase che sostanzia anche uno degli obiettivi di cornice ambientale per il Modena: 'Benvenuto Modna, dove Modenea, appunto, è scritto in dialetto. 'Il rafforzamento dello spirito di appartenenza ai colori e alla maglia della squadra è stato per ora una delle cose chiesta dalla società' - ha affermato Sottil. 'Per altri obiettivi da chiedere c'è tempo, anche in considerazione delle trasformazioni dello stesso campionato' - precisa il Presidente. Inizio conferenza all'insegna delle grandi dichiarazioni di intenti e dei grandi valori di riferimento. Quelli che avrebbero convinto Sottil a venire a Modena fin dal primo contatto.'Qui ci sono grandi ambizioni e idee chiare. Ci siamo trovati subito', ha dichiarato Sottil, spiegando come sin dal primo incontro con la proprietà e l’area tecnica ('conosco da tempo e ho grande stima di Andrea Catellan' - afferma il nuovo mister), - si sia creato un allineamento di visione.'Non si tratta di un semplice subentro in un progetto, ma dell'inizio di un progetto condiviso, costruito insieme, dal primo giorno e questo è importante oltre che di grande aiuto' - specifica Sottil.L’allenatore, noto per il suo temperamento e la sua capacità di trasmettere carattere alle squadre che guida (vedi Udinese), ha sottolineato fin da subito quali siano le direttrici che intende seguire: “Sto costruendo una squadra a mia immagine e somiglianza. Questo è importante, perché non entro in corsa: parto da zero con la possibilità di modellare il gruppo fin dall'inizio. Credo che la squadra sia pronta al 90%'Al centro del progetto ci sono fisicità e mentalità. 'Il Modena ha bisogno di giocatori strutturati, capaci di vincere i duelli fisici, ma soprattutto con la giusta mentalità'. Non ha caso Sottil ha portato a Modena, nel suo Staff, anche il mental coach con il quale ha già lavorato. Novità salutata positivamente dal presidente Rivetti. 'Quello della mentalità per me rappresenta un aspetto fondamentale'.Non è un caso se la sua idea di giocatore è chiara e potente sul piano simbolico: “ i miei giocatori devono entrare e arare il campo. Con cattiveria agonistica e fame.Perché solo la fame ti fa tirare per far gol'Alla domanda su cosa la società ha chiesto: 'Rafforzare il senso di appartenenza. Il Modena deve tornare a essere una squadra temuta, anche per i valori che incarna. Lavoreremo perché questo si veda ogni domenica in campo, ma anche fuori. Voglio giocatori che onorino la maglia, che si emozionino quando entrano in campo, orgogliosi dei propri colori'Sul piano tattico, rispondendo alle domande è stato più il Direttore Sportivo Andrea Catellani ad entrare nel merito. Il modulo 3-5-2, con una particolare attenzione agli esterni. “Zampano sarà un elemento importante, ma dobbiamo lavorare tanto sulle fasce. Mi piacerebbe inserire anche una mezzala pura, con grande fisicità'. Ed è qui che la risposta potrebbe arrivare ed essere collegata ad una contropartita con il Palermo nei confronti del quale l'uscita di Palumbo sembra ormai cosa fatta. 'Per noi è un asset fondamentale e io devo rispondere anche alle esigenze della società' - fa intendere Catellani chiaramente in riferimento al fattore economico. 'L'offerta del Palermo è importante e sarebbe gradita dal giocatore. Si tratta di definirne a quali condizioni. Le opzioni sono la cessione con o senza contropartita'.E la contropartita potrebbe corrispondere ad un giocatore capace di gestire bene la fascia destra, ma in questo caso la cifra prospettata dal Palermo sarebbe troppo alta. Sul campo il nuovo corso è iniziato con grande concretezza anche in fase di mercato. Il DS Catellani ha dichiarato di avere fornito a Sottil un pacchetto difensivo completo, in vista della preparazione in ritiro. Gi.Ga.