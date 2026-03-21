Modena, al Braglia arriva il Mantova: obiettivo consolidare i playoff

Dopo il rinvio della partita di Catanzaro, Modena di nuovo in campo per la terza gara consecutiva al Braglia, dove arriva il Mantova in una partita molto sentita, specialmente tra le tifoserie, tanto che la Prefettura ha imposto il divieto di trasferta ai tifosi virgiliani, dopo gli scontri dello scorso anno; la Curva Montagnani risponderà con lo sciopero del tifo per i primi 15’ di gioco, per protestare contro i divieti e le rigide regole imposte dagli organi di governo del calcio.

Il Mantova ha giocato al Braglia in 27 occasioni: nei precedenti, ci sono 10 vittorie del Modena, 14 pareggi e 3 sole vittorie del Mantova, che non vince a Braglia, in campionato, dal 3.12.1978, campionato di serie C, finì 2 a 1 per gli ospiti; l’ultimo precedente al Braglia risale allo scorso 1 febbraio 2025, quando il Modena di Mandelli vinse per 3 reti a 1. Il Mantova ha giocato fino ad ora 15 volte in trasferta conquistando solo 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, condite da 11 reti segnate e 21 subite.

Modesto, subentrato all’esonerato Possanzini lo scorso 15 dicembre 2025, guida i virgiliani da 15 partite, nelle quali ha conquistato 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte: subentrato con la squadra al terzultimo posto, in piena zona retrocessione, ha condotto la squadra all’attuale dodicesimo posto, che varrebbe una tranquilla salvezza. Si troveranno di fronte due squadre in un bon momento di forma e di salute: gli ospiti hanno conquistato 11 punti nelle ultime 6 partite, mentre nelle stesse ultime 6 (non considerando la gara di martedì non giocata), il Modena ha fatto 10 punti.

Entrambe sono in cerca di punti importanti, per i propri diversi obiettivi; al Modena, in attesa del recupero della partita di Catanzaro (che sarà giocata martedì 14 aprile alle ore 19.00), servono punti per consolidare la zona playoff; i gialli martedì hanno riposato, mentre il turno di campionato del Mantova, che avrà i 90’ infrasettimanali sulle gambe, potrebbe costituire un fattore a favore del Modena.

Per la gara di oggi, Sottil ha la rosa pressoché al completo (assente solo Pyythia) e potrà decidere per il meglio, anche se come sempre restano aperti alcuni ballottaggi; davanti a Chichizola, sicuro Tonoli, mentre gli altri due posti sono contesi tra Adorni, Dellavalle e Nieling; a centrocampo, a destra ballottaggio tra Zampano e Beyuku, Zanimacchia a sinistra, oltre agli

imprescindibili Gerli e Santoro, mentre l’ultima maglia se la contendono Massolin, Wiafe e il rientrante Sersanti; in attacco, probabile conferma per la coppia che ha battuto lo Spezia, De Luca e Gliozzi, anche se resta un spiraglio per Ambrosino; di nuovo tra i convocati Defrel, che però dovrebbe partire dalla panchina.

Arbitra la partita Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, con la quale il Modena ha 6 precedenti, con 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte; il Mantova ha invece incrociato il fischietto toscano in 5 occasioni, totalizzando 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Calcio di inizio alle ore 19.30 allo stadio Braglia, senza tifosi del Mantova ma con la Montagnani come sempre pronta a sostenere il volo dei canarini.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc