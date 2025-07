Modena Calcio: addii pesanti e primi rinnovi nel giorno del via alla campagna abbonamenti

Il Modena cambia volto in vista della stagione 2025/26. Non faranno parte della rosa gialloblù Eric Botteghin, Mattia Caldara, Edoardo Duca e Luca Tremolada. Per i primi tre il contratto scadrà il 30 giugno 2025 e non verrà rinnovato, mentre per Tremolada è stata esercitata l’opzione di risoluzione anticipata. Si chiude così anche la lunga esperienza modenese di Duca, sei stagioni in gialloblù e oltre cento presenze, protagonista della risalita del club dalla Serie D alla Serie B. Lasciano Modena anche i giocatori arrivati in prestito nell’ultima stagione: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Issiaka Kamate, Andrea Seculin e Stipe Vulikic fanno ritorno alle rispettive squadre di appartenenza. Sul fronte delle conferme, Fabrizio Bagheria e Antonio Pergreffi hanno rinnovato il loro contratto fino al 30 giugno 2026, mentre il laterale classe 2001 Fabio Ponsi ha firmato un prolungamento fino al 2027.Parte oggi, martedì 1° luglio, la campagna abbonamenti del Modena F.C. per la stagione 2025/26, intitolata 'Cuore di Modena'. Dalle ore 10:00 sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti validi per tutte le partite casalinghe del campionato di Serie B.Fase 1 – dal 1° al 20 luglioIn questa prima fase, gli abbonati 2024/25 potranno confermare il proprio posto o sceglierne uno nuovo tra quelli disponibili, con tariffe agevolate (prezzi prelazione).Anche i nuovi abbonati potranno acquistare un abbonamento sui posti liberi, con un listino dedicato. Previsti vantaggi specifici per chi aveva l’abbonamento nei settori Tribuna scoperta X, Y, Z, che potrà accedere alla “Prelazione Promo” scegliendo liberamente un nuovo posto in qualsiasi settore. Le tariffe scontate si sbloccano tramite codice Modena Card (numero che inizia per 091…).Fase 2 – dal 22 luglio al 22 agostoScatta la vendita libera su tutti i posti disponibili. Gli abbonamenti non rinnovati nella prima fase verranno automaticamente rimessi in vendita.Dove acquistareOnline su modenacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket (trovali su shop.vivaticket.com/ita/ricercapv)A Modena presso:1. Dischi in Piazza – via Castellaro, 412. Green Club – via Pescia, 3433. ISITicket – via Emilia Centro, 2184. Tabaccheria Balugani – via Emilia Ovest, 4765 Tabacchi & Giornali – strada Albareto, 657Alla biglietteria esterna dello Stadio Braglia, aperta dal 1° al 18 luglio.Nella foto Luca Tremolada: non sarà nella stagione gialloblù