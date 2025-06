Modena Calcio: Mandelli esonerato, tornerà ad allenare la primavera

È con un messaggio di ringraziamento per il lavoro svolto inviato dal Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC che la società gialloblu' ufficializza l'esonero di Paolo Mandelli dalla guida della prima squadra e contestualmente il suo ruolo futuro nuovamente alla guida della primavera.

'Un sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la passione dimostrati nel corso della stagione appena conclusa. Il Club è orgoglioso del lavoro svolto dal mister e del contributo che ha saputo dare, ancora una volta, alla causa gialloblù' - afferma la società in una nota con la quale riassume anche il periodo trascorso da mister subentrato in un momento non certo facile della stagione.



'Subentrato alla guida della Prima Squadra nel novembre 2024, in un momento di grande difficoltà con i canarini al penultimo posto in classifica, mister Mandelli ha saputo ricompattare l’ambiente, restituire fiducia al gruppo e condurre il Modena ad una salvezza tranquilla, sfiorando anche l’accesso ai playoff.

A partire dalla prossima stagione, Paolo Mandelli tornerà a ricoprire il ruolo di allenatore della formazione Primavera, proseguendo nel percorso di crescita dei giovani talenti del vivaio canarino, a conferma del forte legame che lo unisce ai colori di Modena' - scrive la società.



'Il Modena FC desidera inoltre ringraziare sentitamente David Rodriguez per la dedizione e il lavoro svolto alla guida della Primavera durante questa stagione' - conclude la nota che apre ufficialmente il toto allenatore. Una scelta quella del nuovo mister attesa già nei prossimi giorni anche in vista del ritiro previsto dalla prima parte del mese di luglio a Fanano. Momento in cui la guida tecnica dovrà essere già decisa e soprattutto essere operativa.