Modena calcio, nuovo organigramma: Silvio Rivetti diventa vicepresidente

Nuovo organigramma societario per il Modena calcio. Il nuovo assetto prevede l’ingresso di figure strategiche e la valorizzazione di risorse interne: al fianco del presidente Carlo Rivetti e del presidente onorario Romano Sghedoni. Silvio Rivetti, già membro del Cda, diventa vicepresidente e Ilaria Mazzeo ( nella foto con Carlo Rivetti ), già Ad corporate e membro del Cda, assume ad interim la carica di Chief Communication Officer dove continuerà a guidare le strategie di comunicazione interna ed esterna, curando il posizionamento del brand e i rapporti con media, digital e social network insieme a Mattia Rivetti, direttore creativo del Club. Parallelamente, anche l’Area Sportiva rafforza la propria struttura sempre sotto la guida dell’Ad Sport Matteo Rivetti e del direttore sportivo Andrea Catellani: Alessandro Consolati diventa vicedirettore Sportivo e responsabile dell’area Scouting e Daniele Placido è il nuovo responsabile Scouting Internazionale.

