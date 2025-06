Modena calcio: ritiro da sabato 19 luglio, amichevole clou il 2 agosto dal 18 Coppa italia col Torino

Sono state definite le date di inizio attività in vista della nuova stagione del Modena FC.I canarini di Andrea Sottil si raduneranno allo Stadio Braglia nella serata di domenica 13 luglio per i saluti e una cena insieme quindi da lunedì 14 luglio inizieranno le visite mediche e i test fisico-atletici. Fino a venerdì 18 luglio i gialloblù proseguiranno con i test che saranno alternati a doppie sedute d’allenamento all’Antistadio Zelocchi. Nella mattinata di sabato 19 luglio la squadra partirà per il ritiro di Fanano dove, nel pomeriggio, si terrà anche il primo allenamento sul campo Lotta. Il giorno dopo, domenica 20 luglio, ci sarà già la prima occasione per i tifosi gialloblù per vedere all’opera i canarini: alle ore 17 la squadra disputerà infatti un test amichevole interno che rappresenterà di fatto la prima partita della nuova stagione agonistica.AMICHEVOLI. Durante la fase di preparazione a Fanano verranno disputate le seguenti amichevoli, tutte presso il Campo “Lotta”:Domenica 20 luglio: Modena Giallo – Modena Blu – Ore 17Mercoledì 23 luglio: Modena-Rappresentativa della Montagna – Ore 17Sabato 26 luglio: Modena – Cittadella Vis Modena (Serie D) – Ore 17Mercoledì 30 luglio: Modena – Pistoiese (Serie D) – Ore 17Sabato 2 agosto:Modena – Nazionale San Marino – Ore 17Nelle prossime settimane verranno rese note le modalità di acquisto ed i prezzi dei biglietti delle amichevoli.Domenica 3 agosto al mattino la squadra sosterrà l’ultimo allenamento in Appennino quindi nel pomeriggio farà il rientro in città dove gli allenamenti proseguiranno, dopo due giorni di riposo, a partire da mercoledì pomeriggio 6 agosto.Sarà il prestigioso Stadio Olimpico Grande Torino il teatro della prima sfida ufficiale della nuova stagione del Modena di Andrea Sottil: i canarini affronteranno i granata di Marco Baroni lunedì 18 agosto alle ore 21:15, nella sfida valida per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026.I gialloblù torneranno all’Olimpico a distanza di 13 anni dall’ultima volta: l’ultimo precedente risale al 20 maggio 2012 (2-0 Torino, Serie B 2011/12). La vincente sfiderà chi passerà il turno tra Pisa e Cesena.UN CT IN PEDIATRIA.L’amichevole tra Modena FC e la Nazionale di San Marino, in programma a Fanano sabato 2 agosto alle ore 17, non sarà solo un importante test sportivo, ma soprattutto un’occasione per fare del bene.L’incontro ha infatti l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di progetti pediatrici promossi dalle strutture sanitarie di Modena e dell’ISS di San Marino.Il progetto parte dalla collaborazione tra la Nazionale di San Marino e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, e si è ampliato grazie al coinvolgimento del Modena FC, reso possibile anche dal legame tra il CT sanmarinese Roberto Cevoli, la società canarina e la città di Modena.Nella foto un'immagine dalle tribune dei tifosi durante una amichevole nel corso del ritiro a Fanano della stagione 2024-2025