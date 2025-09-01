Modena, con l'Avellino un pari pieno di recriminazioni

Il Modena recrimina per alcune occasioni sprecate, due legni (Mendes e Di Mariano) e un rigore solare su Gliozzi non concesso dall’arbitro nonostante la VAR review; scelta che è stata solamente la perla di una direzione arbitrale totalmente insufficiente, che ha consentito agli ospiti di praticare una tattica indisponente e a tratti condita dal fallo sistematico, rimasto però sempre regolarmente impunito, specialmente nel primo tempo.
Il Modena è stato bravo a recuperare immediatamente lo svantaggio subito, segno evidente di una grande forza mentale, e a riversarsi in avanti nel finale con un arrembaggio coraggioso, quasi rabbioso, anche se non ha saputo adeguatamente sfruttare la superiorità numerica di cui ha goduto nell’ultimo quarto d’ora. Al Modena è mancato veramente poco per il colpo da tre punti, ma quanto fatto vedere lascia ben sperare; i gialli hanno dimostrato di essere già a buon punto, una squadra organizzata, sorretta e animata da una grande dedizione e applicazione tattica e mentale, che ha intrapreso un evidente percorso di crescita.
L’unico appunto è che la squadra non ha saputo adeguatamente sfruttare la superiorità numerica, e, specialmente nel finale sono sembrati mancare un po’ di lucidità in area di rigore, e quel pizzico di fantasia davanti che avrebbe potuto dare imprevedibilità alla manovra creando il necessario scompiglio utile al pareggio; ma sono dettagli sui quali il mister, nel necessario processo di crescita, saprà certamente lavorare per correggere e migliorare; a questo proposito, la sosta capita a fagiolo per consentire alla squadra di compiere un altro fondamentale step di crescita.
Il campionato osserva ora la sosta per le nazionali; gialli di nuovo in campo sabato pomeriggio 13 settembre alle 15.00 allo stadio Braglia contro il Bari.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc