Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, con l'Avellino un pari pieno di recriminazioni

Modena, con l'Avellino un pari pieno di recriminazioni

L’unico appunto è che la squadra non ha saputo adeguatamente sfruttare la superiorità numerica, e, specialmente nel finale, è sembrata mancare un po’ di lucidità

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il Modena non va oltre il pareggio contro l’Avellino, ma esce dal campo pieno di recriminazioni; il risultato va senz’altro stretto al Modena, che ha giocato una partita volitiva, di corsa, impegno, sacrifico, e, specialmente nel secondo tempo, ha anche messo in mostra belle manovre sorrette da un buon impianto di squadra.
Il Modena recrimina per alcune occasioni sprecate, due legni (Mendes e Di Mariano) e un rigore solare su Gliozzi non concesso dall’arbitro nonostante la VAR review; scelta che è stata solamente la perla di una direzione arbitrale totalmente insufficiente, che ha consentito agli ospiti di praticare una tattica indisponente e a tratti condita dal fallo sistematico, rimasto però sempre regolarmente impunito, specialmente nel primo tempo.
Il Modena è stato bravo a recuperare immediatamente lo svantaggio subito, segno evidente di una grande forza mentale, e a riversarsi in avanti nel finale con un arrembaggio coraggioso, quasi rabbioso, anche se non ha saputo adeguatamente sfruttare la superiorità numerica di cui ha goduto nell’ultimo quarto d’ora. Al Modena è mancato veramente poco per il colpo da tre punti, ma quanto fatto vedere lascia ben sperare; i gialli hanno dimostrato di essere già a buon punto, una squadra organizzata, sorretta e animata da una grande dedizione e applicazione tattica e mentale, che ha intrapreso un evidente percorso di crescita.
E non è assolutamente scontato, dato che la squadra è stata totalmente rinnovata da cima a fondo: nell’undici titolare sceso in campo, c’erano ben 6 volti nuovi, saliti a 9 con le sostituzioni, rispetto alla scorsa stagione; dunque un processo di amalgama e di ricostruzione della squadra, che al momento sta dando buoni segnali.
L’unico appunto è che la squadra non ha saputo adeguatamente sfruttare la superiorità numerica, e, specialmente nel finale sono sembrati mancare un po’ di lucidità in area di rigore, e quel pizzico di fantasia davanti che avrebbe potuto dare imprevedibilità alla manovra creando il necessario scompiglio utile al pareggio; ma sono dettagli sui quali il mister, nel necessario processo di crescita, saprà certamente lavorare per correggere e migliorare; a questo proposito, la sosta capita a fagiolo per consentire alla squadra di compiere un altro fondamentale step di crescita.
Il campionato osserva ora la sosta per le nazionali; gialli di nuovo in campo sabato pomeriggio 13 settembre alle 15.00 allo stadio Braglia contro il Bari.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena - Avellino il post partita con Sottil e Defrel: un risultato che sta stretto

Modena - Avellino il post partita con Sottil e Defrel: un risultato che sta stretto

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Coppa Italia, Cittadella Vis Modena eliminato dalla Correggese ai rigori

Coppa Italia, Cittadella Vis Modena eliminato dalla Correggese ai rigori

Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?

Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena, al Braglia arriva la neopromossa Avellino

Modena, al Braglia arriva la neopromossa Avellino

Articoli più Letti Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, un buon Formigine non basta: passa lo Zola

Eccellenza, un buon Formigine non basta: passa lo Zola

Eccellenza, Terre di Castelli e Cdr Mutina si annullano

Eccellenza, Terre di Castelli e Cdr Mutina si annullano

Il Carpi vince in trasferta: Zagnoni condanna la Pianese

Il Carpi vince in trasferta: Zagnoni condanna la Pianese

Formula 1, disastro Ferrari: fuori entrambe. Vince Piastri su Verstappen

Formula 1, disastro Ferrari: fuori entrambe. Vince Piastri su Verstappen