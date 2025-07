Modena, entusiasmo gialloblù: in 500 allo Zelocchi per il primo allenamento di Sottil. Già superate le 3.000 tessere

È cominciata nella cornice di 500 tifosi la nuova stagione del Modena FC, che ha aperto ufficialmente il proprio cammino sotto la guida del nuovo allenatore Andrea Sottil. Il primo allenamento a porte aperte si è svolto nel pomeriggio all’Antistadio Zelocchi, dove circa 500 tifosi hanno fatto sentire tutto il loro calore alla squadra gialloblù.



Sotto gli occhi attenti del nuovo tecnico, i canarini hanno svolto una seduta incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche, culminata in una partitella molto apprezzata dal pubblico. Il primo gol della sfida in famiglia è stato realizzato da Yanis Massolin, accolto dagli applausi e dai cori dei sostenitori presenti sugli spalti.



La giornata si è conclusa nel segno dell’abbraccio tra squadra e città: foto, autografi e sorrisi hanno suggellato un pomeriggio di grande partecipazione e rinnovato entusiasmo in vista della stagione ormai alle porte.



Alla seduta si sono aggregati anche alcuni giovani del vivaio, tra cui Sarris e Maran, che hanno avuto l’occasione di mettersi in mostra agli occhi dello staff tecnico, confermando l’attenzione del club verso la valorizzazione del settore giovanile.



Intanto, arrivano numeri incoraggianti anche sul fronte della campagna abbonamenti: è stata infatti superata la soglia delle 3.000 tessere sottoscritte, con 3.016 abbonamenti già registrati. Un dato che testimonia la forte connessione tra la tifoseria e i colori gialloblù. La fase di prelazione, con sconti dedicati ai vecchi abbonati, resterà attiva fino a domenica 20 luglio, mentre da martedì 22 luglio scatterà la vendita libera con il nuovo listino prezzi riservato ai nuovi abbonati.