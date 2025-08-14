Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena F.C: Fabio Abiuso ceduto alla Carrarese

Modena F.C: Fabio Abiuso ceduto alla Carrarese

L'attaccante classe 2003 era cresciuta nel settore del Modena, aveva debuttato i prima squadra nel 2020

1 minuto di lettura
Nel giorno dell'allenamento a porte aperte al campo Zelocchi, il Modena FC ha comunicato di aver definito la cessione di Fabio Abiuso a titolo definitivo alla Carrarese Calcio.
L’attaccante modenese classe 2003, dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile canarino e aver debuttato in Prima Squadra nel 2020, ha fatto tappa nell’Inter (Under 18 e Primavera) e nella Pergolettese. Nell’estate del 2023 è rientrato in gialloblù, dove è rimasto fino a gennaio del 2025, quando è approdato in prestito alla Sampdoria: con la maglia canarina ha totalizzato tra i professionisti 45 presenze e 7 reti.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Amichevoli: vittoria con il Forlì davanti ad oltre 2000 tifosi

Amichevoli: vittoria con il Forlì davanti ad oltre 2000 tifosi

Modena, ritorno in città, l'abbraccio dei tifosi

Modena, ritorno in città, l'abbraccio dei tifosi

Modena, ecco il calendario di Serie B: i Canarini sono i veterani tra i Cadetti

Modena, ecco il calendario di Serie B: i Canarini sono i veterani tra i Cadetti

Calendario serie B: il Modena debutta a Genova

Calendario serie B: il Modena debutta a Genova

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Cittadella, ecco i convocati per il ritiro di Sestola

Cittadella, ecco i convocati per il ritiro di Sestola

Promozione, ecco il nuovo Medolla San Felice

Promozione, ecco il nuovo Medolla San Felice

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Calcio in lutto: è morto Franco Cresci, colonna del Bologna. Chiuse la carriera nel Modena

Calcio in lutto: è morto Franco Cresci, colonna del Bologna. Chiuse la carriera nel Modena

Eccellenza, Paglia (Brescello): ‘Per le zone alte ci metto anche la Cdr Mutina’

Eccellenza, Paglia (Brescello): ‘Per le zone alte ci metto anche la Cdr Mutina’

Dilettanti, amichevoli: giovedì Cittadella-Caldiero a San Damaso

Dilettanti, amichevoli: giovedì Cittadella-Caldiero a San Damaso

Terza categoria, sono ben 35 le modenesi al via

Terza categoria, sono ben 35 le modenesi al via