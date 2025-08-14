Modena F.C: Fabio Abiuso ceduto alla Carrarese

Nel giorno dell'allenamento a porte aperte al campo Zelocchi, il Modena FC ha comunicato di aver definito la cessione di Fabio Abiuso a titolo definitivo alla Carrarese Calcio.

L’attaccante modenese classe 2003, dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile canarino e aver debuttato in Prima Squadra nel 2020, ha fatto tappa nell’Inter (Under 18 e Primavera) e nella Pergolettese. Nell’estate del 2023 è rientrato in gialloblù, dove è rimasto fino a gennaio del 2025, quando è approdato in prestito alla Sampdoria: con la maglia canarina ha totalizzato tra i professionisti 45 presenze e 7 reti.



Gianni Galeotti Giornalista Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua