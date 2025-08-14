Modena F.C: Fabio Abiuso ceduto alla Carrarese
L'attaccante classe 2003 era cresciuta nel settore del Modena, aveva debuttato i prima squadra nel 2020
L’attaccante modenese classe 2003, dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile canarino e aver debuttato in Prima Squadra nel 2020, ha fatto tappa nell’Inter (Under 18 e Primavera) e nella Pergolettese. Nell’estate del 2023 è rientrato in gialloblù, dove è rimasto fino a gennaio del 2025, quando è approdato in prestito alla Sampdoria: con la maglia canarina ha totalizzato tra i professionisti 45 presenze e 7 reti.
