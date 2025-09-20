Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena in trasferta oggi a Mantova in cerca di conferme

Modena in trasferta oggi a Mantova in cerca di conferme

Calcio di inizio alle ore 19.30 allo stadio Martelli di Mantova senza tifosi gialloblù ai quali è stata proibita la trasferta

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Modena in trasferta oggi a Mantova per confermare l’ottimo avvio di stagione; sarà un bel banco di prova per i gialli, perché il terreno di gioco del Martelli è tradizionalmente ostico ai gialli; a ciò si aggiunge che la partita di oggi per le rispettive tifoserie ha il sapore del derby e sugli spalti è sempre stata una gara ad alta tensione; per evitare ulteriori conseguenze, in ragione degli scontri a Modena dello scorso mese di febbraio, oggi è stata vietata la vendita dei biglietti e conseguentemente la trasferta ai tifosi modenesi; gli ultras di casa, in segno di solidarietà, hanno annunciato lo sciopero del tifo per tutta la durata del primo tempo.
Il Modena ha giocato a Mantova in 24 occasioni, in tutte le categorie (compresa Coppa Italia e Playoff di B): nei precedenti, ci sono 9 vittorie del Mantova, 13 pareggi e solo 2 vittorie del Modena, di cui una nel 1944, campionato Alta Italia, durante la guerra. Il Modena non vince a Mantova dal 11.5.1969, finì 2 a 1 per i gialli con le reti di Iseppi e Merighi; l’ultima gara disputata al Martelli risale invece allo scorso campionato, 30.11.24, era il Modena di Mandelli, da poco subentrato
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
a Bisoli, finì 0 a 0, con qualche rimpianto in casa gialloblù.
Il Mantova ha giocato fin qui una sola partita in casa, vincendola; è reduce da due sconfitte esterne consecutive e vorrà riprendere a fare punti davanti al proprio pubblico; è una squadra collaudata, alla terza stagione con mister Possanzini e può contare su un collettivo ormai affiatato.
Il Modena è dunque atteso da una gara difficile, al tempo stesso stimolante, per confermare quanto di buono visto finora, ed eventualmente sviluppare altri e ulteriori progressi, che da un certo punto di vista sono fisiologici viste le prime tre gare, e sono certamente nelle potenzialità della squadra. I gialli dovranno essere bravi a proseguire nella ricerca della propria identità e dei propri principi di gioco, e la gara di oggi offre l’opportunità di consolidare la crescita calcistica del gruppo; serviranno equilibrio nelle due fasi di gioco, capacità di copertura del campo, grande applicazione tattica e mentale, in una partita che potrebbe dire tanto sul futuro del Modena.
Per l’undici iniziale, le scelte di Sottil sono ormai abbastanza chiare e definite, anche se qualche variazione potrà vedersi pure oggi; davanti a Chichizola, conferme per il trio Tonoli, Adorni e Nieling, anche se Dellavalle scalpita
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
per una maglia; a centrocampo Santoro, Gerli e uno tra Sersanti e Pyyhtia, con il primo favorito; sulle fasce sicuro Zampano, forse a sinistra, mentre a destra ballottaggio tra Beyuku e Zanimacchia, con il primo favorito. Come sempre, i dubbi principali riguardano il reparto avanzato: favorita la coppia Gliozzi e Di Mariano, con Mendes e Defrel pronti a subentrare a gara in corso; tra i convocati c’è anche Caso che però in settimana non si è allenato con regolarità e dunque non sarà al meglio.
Arbitra la partita Luca Pairetto di Nichelino, figlio d’arte di Pierluigi, con il quale il Modena non ha mai vinto, con uno score negativo; nei 9 precedenti i gialli hanno collezionato solo 3 pareggi e 6 sconfitte; il Mantova è invece al suo primo incrocio con l’arbitro piemontese.
Calcio di inizio alle ore 19.30 allo stadio Martelli di Mantova senza tifosi gialloblù ai quali è stata proibita la trasferta.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Festival filosofia a Modena, Giovanardi: 'Continua oltraggio a piazza Grande, sito Unesco'

Festival filosofia a Modena, Giovanardi: 'Continua oltraggio a piazza Grande, sito Unesco'

Modena, il sovrintendente della polizia locale Achille Reami vince 75mila euro ad Affari tuoi

Modena, il sovrintendente della polizia locale Achille Reami vince 75mila euro ad Affari tuoi

Festival filosofia, giornata clou: il programma di sabato 20 settembre

Festival filosofia, giornata clou: il programma di sabato 20 settembre

Festival Filosofia a Modena, il sindaco Mezzetti sul genocidio di Gaza: 'Risvegliati Israele'

Festival Filosofia a Modena, il sindaco Mezzetti sul genocidio di Gaza: 'Risvegliati Israele'

Via Archirola, antenna installata in pieno agosto: cresce la preoccupazione dei residenti

Via Archirola, antenna installata in pieno agosto: cresce la preoccupazione dei residenti

Voci d’autore, Ernesto Marciante in concerto al Bosco Urbano per Aseop

Voci d’autore, Ernesto Marciante in concerto al Bosco Urbano per Aseop

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti 'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Prima categoria, il grande gesto di fair play di Calabrese del Cavezzo

Prima categoria, il grande gesto di fair play di Calabrese del Cavezzo

Serie D, il ds del Cittadella Biagini: 'Vogliamo restare nelle zone alte'

Serie D, il ds del Cittadella Biagini: 'Vogliamo restare nelle zone alte'

Eccellenza, il patron Morselli: 'Questa Cdr Mutina sta crescendo'

Eccellenza, il patron Morselli: 'Questa Cdr Mutina sta crescendo'

Serie D, Lentigione-Cittadella si gioca sabato

Serie D, Lentigione-Cittadella si gioca sabato