Modena in trasferta oggi a Mantova in cerca di conferme

Modena in trasferta oggi a Mantova per confermare l’ottimo avvio di stagione; sarà un bel banco di prova per i gialli, perché il terreno di gioco del Martelli è tradizionalmente ostico ai gialli; a ciò si aggiunge che la partita di oggi per le rispettive tifoserie ha il sapore del derby e sugli spalti è sempre stata una gara ad alta tensione; per evitare ulteriori conseguenze, in ragione degli scontri a Modena dello scorso mese di febbraio, oggi è stata vietata la vendita dei biglietti e conseguentemente la trasferta ai tifosi modenesi; gli ultras di casa, in segno di solidarietà, hanno annunciato lo sciopero del tifo per tutta la durata del primo tempo.Il Modena ha giocato a Mantova in 24 occasioni, in tutte le categorie (compresa Coppa Italia e Playoff di B): nei precedenti, ci sono 9 vittorie del Mantova, 13 pareggi e solo 2 vittorie del Modena, di cui una nel 1944, campionato Alta Italia, durante la guerra. Il Modena non vince a Mantova dal 11.5.1969, finì 2 a 1 per i gialli con le reti di Iseppi e Merighi; l’ultima gara disputata al Martelli risale invece allo scorso campionato, 30.11.24, era il Modena di Mandelli, da poco subentratoa Bisoli, finì 0 a 0, con qualche rimpianto in casa gialloblù.Il Mantova ha giocato fin qui una sola partita in casa, vincendola; è reduce da due sconfitte esterne consecutive e vorrà riprendere a fare punti davanti al proprio pubblico; è una squadra collaudata, alla terza stagione con mister Possanzini e può contare su un collettivo ormai affiatato.Il Modena è dunque atteso da una gara difficile, al tempo stesso stimolante, per confermare quanto di buono visto finora, ed eventualmente sviluppare altri e ulteriori progressi, che da un certo punto di vista sono fisiologici viste le prime tre gare, e sono certamente nelle potenzialità della squadra. I gialli dovranno essere bravi a proseguire nella ricerca della propria identità e dei propri principi di gioco, e la gara di oggi offre l’opportunità di consolidare la crescita calcistica del gruppo; serviranno equilibrio nelle due fasi di gioco, capacità di copertura del campo, grande applicazione tattica e mentale, in una partita che potrebbe dire tanto sul futuro del Modena.Per l’undici iniziale, le scelte di Sottil sono ormai abbastanza chiare e definite, anche se qualche variazione potrà vedersi pure oggi; davanti a Chichizola, conferme per il trio Tonoli, Adorni e Nieling, anche se Dellavalle scalpitaper una maglia; a centrocampo Santoro, Gerli e uno tra Sersanti e Pyyhtia, con il primo favorito; sulle fasce sicuro Zampano, forse a sinistra, mentre a destra ballottaggio tra Beyuku e Zanimacchia, con il primo favorito. Come sempre, i dubbi principali riguardano il reparto avanzato: favorita la coppia Gliozzi e Di Mariano, con Mendes e Defrel pronti a subentrare a gara in corso; tra i convocati c’è anche Caso che però in settimana non si è allenato con regolarità e dunque non sarà al meglio.Arbitra la partita Luca Pairetto di Nichelino, figlio d’arte di Pierluigi, con il quale il Modena non ha mai vinto, con uno score negativo; nei 9 precedenti i gialli hanno collezionato solo 3 pareggi e 6 sconfitte; il Mantova è invece al suo primo incrocio con l’arbitro piemontese.Calcio di inizio alle ore 19.30 allo stadio Martelli di Mantova senza tifosi gialloblù ai quali è stata proibita la trasferta.