Modena in trasferta oggi a Mantova in cerca di conferme
Calcio di inizio alle ore 19.30 allo stadio Martelli di Mantova senza tifosi gialloblù ai quali è stata proibita la trasferta
Il Modena ha giocato a Mantova in 24 occasioni, in tutte le categorie (compresa Coppa Italia e Playoff di B): nei precedenti, ci sono 9 vittorie del Mantova, 13 pareggi e solo 2 vittorie del Modena, di cui una nel 1944, campionato Alta Italia, durante la guerra. Il Modena non vince a Mantova dal 11.5.1969, finì 2 a 1 per i gialli con le reti di Iseppi e Merighi; l’ultima gara disputata al Martelli risale invece allo scorso campionato, 30.11.24, era il Modena di Mandelli, da poco subentrato
Il Mantova ha giocato fin qui una sola partita in casa, vincendola; è reduce da due sconfitte esterne consecutive e vorrà riprendere a fare punti davanti al proprio pubblico; è una squadra collaudata, alla terza stagione con mister Possanzini e può contare su un collettivo ormai affiatato.
Il Modena è dunque atteso da una gara difficile, al tempo stesso stimolante, per confermare quanto di buono visto finora, ed eventualmente sviluppare altri e ulteriori progressi, che da un certo punto di vista sono fisiologici viste le prime tre gare, e sono certamente nelle potenzialità della squadra. I gialli dovranno essere bravi a proseguire nella ricerca della propria identità e dei propri principi di gioco, e la gara di oggi offre l’opportunità di consolidare la crescita calcistica del gruppo; serviranno equilibrio nelle due fasi di gioco, capacità di copertura del campo, grande applicazione tattica e mentale, in una partita che potrebbe dire tanto sul futuro del Modena.
Per l’undici iniziale, le scelte di Sottil sono ormai abbastanza chiare e definite, anche se qualche variazione potrà vedersi pure oggi; davanti a Chichizola, conferme per il trio Tonoli, Adorni e Nieling, anche se Dellavalle scalpita
Arbitra la partita Luca Pairetto di Nichelino, figlio d’arte di Pierluigi, con il quale il Modena non ha mai vinto, con uno score negativo; nei 9 precedenti i gialli hanno collezionato solo 3 pareggi e 6 sconfitte; il Mantova è invece al suo primo incrocio con l’arbitro piemontese.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
