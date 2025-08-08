Sono stati oltre 600 i tifosi presenti sugli spalti dell’Antistadio Zelocchi per seguire l’allenamento pomeridiano della squadra guidata da mister Sottil, a dieci giorni dall’esordio ufficiale in Coppa Italia a Torino (lunedì 18 agosto ore 21:15).
La sessione si è svolta regolarmente tra possessi palla e una partitella conclusiva: in gruppo anche l’ultimo innesto, Luca Zanimacchia, che dopo l’ufficializzazione del pomeriggio si è allenato sia con i compagni che a parte. Al termine della seduta, la squadra si è intrattenuta con i tifosi per foto e autografi, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione.
Domenica è in programma il prossimo appuntamento per i tifosi gialloblù, alle ore 20 i canarini di Sottil affronteranno il Forlì per la prima partita stagionale al Braglia. I biglietti sono in vendita presso il Modena Store di Via del Taglio e su Vivaticket (online e nei punti vendita), 10 euro prezzo intero e 5 euro per gli abbonati.
Modena, ritorno in città, l'abbraccio dei tifosi
Allo Zelocchi, dopo il rientro dal ritiro, prima seduta ad allenamento a porte aperte. Domenica, al Braglia, amichevole con il Forlì
