Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, ritorno in città, l'abbraccio dei tifosi

Modena, ritorno in città, l'abbraccio dei tifosi

Allo Zelocchi, dopo il rientro dal ritiro, prima seduta ad allenamento a porte aperte. Domenica, al Braglia, amichevole con il Forlì

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Sono stati oltre 600 i tifosi presenti sugli spalti dell’Antistadio Zelocchi per seguire l’allenamento pomeridiano della squadra guidata da mister Sottil, a dieci giorni dall’esordio ufficiale in Coppa Italia a Torino (lunedì 18 agosto ore 21:15).
La sessione si è svolta regolarmente tra possessi palla e una partitella conclusiva: in gruppo anche l’ultimo innesto, Luca Zanimacchia, che dopo l’ufficializzazione del pomeriggio si è allenato sia con i compagni che a parte. Al termine della seduta, la squadra si è intrattenuta con i tifosi per foto e autografi, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione.
Domenica è in programma il prossimo appuntamento per i tifosi gialloblù, alle ore 20 i canarini di Sottil affronteranno il Forlì per la prima partita stagionale al Braglia. I biglietti sono in vendita presso il Modena Store di Via del Taglio e su Vivaticket (online e nei punti vendita), 10 euro prezzo intero e 5 euro per gli abbonati.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
A 19 anni, professionista nel Modena

A 19 anni, professionista nel Modena

Ultima amichevole Modena a Fanano, prima per solidarietà

Ultima amichevole Modena a Fanano, prima per solidarietà

Modena, ecco il calendario di Serie B: i Canarini sono i veterani tra i Cadetti

Modena, ecco il calendario di Serie B: i Canarini sono i veterani tra i Cadetti

Calendario serie B: il Modena debutta a Genova

Calendario serie B: il Modena debutta a Genova

Calciomercato: il Modena perde Battistella e conferma Santoro

Calciomercato: il Modena perde Battistella e conferma Santoro

Ritiro Modena Calcio: due amichevoli e grande pubblico

Ritiro Modena Calcio: due amichevoli e grande pubblico

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Eccellenza, la Spal va agli argentini e così il Terre di Castelli rimane a Castelvetro

Eccellenza, la Spal va agli argentini e così il Terre di Castelli rimane a Castelvetro

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Cittadella, ecco i convocati per il ritiro di Sestola

Cittadella, ecco i convocati per il ritiro di Sestola

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Antwerp Open 2025: Nicole Sescu Gal brilla ad Anversa e conquista la finale

Antwerp Open 2025: Nicole Sescu Gal brilla ad Anversa e conquista la finale

Allenamento congiunto: Brescello Piccardo - Cittadella Vis Modena, vincono i modenesi

Allenamento congiunto: Brescello Piccardo - Cittadella Vis Modena, vincono i modenesi

Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Seconda categoria, è una Madonna di Sotto che punta ancora in alto

Seconda categoria, è una Madonna di Sotto che punta ancora in alto