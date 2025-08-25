Modena, si parte: questa sera sfida con la Sampdoria

Modena, finalmente è giunta l’ora, si va in scena; gialli in campo questa sera allo stadio Luigi Ferraris di Marassi in Genova contro la Sampdoria, in una gara che si prospetta molto interessante, e con tanti spunti di interesse, tra cui il ritorno a Genova di mister Sottil in qualità di ex della partita.Oggi si comincia a giocare per i tre punti, e il debutto del Modena suscita tante curiosità, a partire dalle rinnovate ambizioni e da un mercato sontuoso e che al momento non appare ancora concluso.Dopo la bella prova di Torino, i gialli dovranno dimostrare di avere compiuto un altro step in questa fase iniziale della stagione; lo stimolo dei punti in palio potrebbe fare la differenza, e dare ai canarini quella ulteriore spinta per uscire da Marassi con un risultato positivo, che al momento appare alla portata.Il Modena ha giocato a Marassi contro i blucerchiati 14 volte, di cui 12 in campionato e 2 in coppa Italia; i precedenti parlano di 5 vittorie della Sampdoria, 8 pareggi (di cui sei per 1 a 1), e 1 sola vittoria dei gialloblù.L’unico successo del Modena risale al 29.12.46, era il primo incrocio tra le due squadre, ed era il miglior Modena di sempre, una squadra magica che quell’anno giunse al terzo posto in serie A: finì 2 a 0 per il Modena con doppietta di Del Medico.L’ultimo precedente a Genova risale invece allo scorso 8 febbraio, finì 1 a 0 per i blucerchiati, trafitti da una rete di Niang.La Sampdoria arriva al campionato dopo una estate turbolenta, fatta di ripescaggi, playout organizzati e disputati quasi a uso e consumo, nei quali i padroni di casa hanno battuto la Salernitana, salvando così la categoria, dopo la retrocessione sul campo.Il Modena dovrà essere bravo a dare continuità alla buona prestazione di Coppa Italia della settimana scorsa, acquisendo magari maggiore lucidità sottoporta e migliorando alcuni equilibri di squadra, apparsi non ancora rodati, come peraltro è normale in questa fase della stagione; servirà giocare con applicazione tattica e mentale, cattiveria agonistica e con mentalità aperta e senza paura, come chiede il mister, con umiltà, ma anche con la consapevolezza delle proprie qualità, per confermare quella identità di squadra a cui Sottil ha fatto riferimento: l’avversario sarà anche blasonato ma il blasone non scende in campo.Per la formazione, assenti perché non convocati, Caso, Dellavalle (entrambi sulla via del recupero), Ponsi, Oliva, Olivieri eSarris, c’è invece il neoacquisto Sersanti; probabile la conferma degli undici di Torino, pur con qualche variabile; davanti a Chichizola, spazio al trio Tonoli, Adorni e Nieling; a centrocampo, da destra Beyuku sembra in ballottaggio con Zanimacchia, per il resto solo conferme, con Santoro, Gerli, Pytthia, e Zampano; attenzione però al neoacquisto Sersanti, probabile uno spezzone di gara per lui; davanti, con l’assenza di Caso, e il dubbio Mendes, si va verso la conferma della coppia Gliozzi-Defrel.Arbitra la partita Piccinini di Forlì con il quale il Modena ha due pareggi nei due precedenti; con il fischietto romagnolo, la Sampdoria ha invece sette precedenti, con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.Calcio di inizio alle ore 20.30 al Luigi Ferraris in Marassi davanti a oltre 400 sostenitori canarini pronti come sempre a sostenerne il volo.Foto Modena Fc