Modena, si parte: questa sera sfida con la Sampdoria

Oggi si comincia a giocare per i tre punti, e il debutto del Modena suscita tante curiosità, a partire dalle rinnovate ambizioni e da un mercato sontuoso e che al momento non appare ancora concluso.
Dopo la bella prova di Torino, i gialli dovranno dimostrare di avere compiuto un altro step in questa fase iniziale della stagione; lo stimolo dei punti in palio potrebbe fare la differenza, e dare ai canarini quella ulteriore spinta per uscire da Marassi con un risultato positivo, che al momento appare alla portata.
Il Modena ha giocato a Marassi contro i blucerchiati 14 volte, di cui 12 in campionato e 2 in coppa Italia; i precedenti parlano di 5 vittorie della Sampdoria, 8 pareggi (di cui sei per 1 a 1), e 1 sola vittoria dei gialloblù.
L’ultimo precedente a Genova risale invece allo scorso 8 febbraio, finì 1 a 0 per i blucerchiati, trafitti da una rete di Niang.
La Sampdoria arriva al campionato dopo una estate turbolenta, fatta di ripescaggi, playout organizzati e disputati quasi a uso e consumo, nei quali i padroni di casa hanno battuto la Salernitana, salvando così la categoria, dopo la retrocessione sul campo.
Il Modena dovrà essere bravo a dare continuità alla buona prestazione di Coppa Italia della settimana scorsa, acquisendo magari maggiore lucidità sottoporta e migliorando alcuni equilibri di squadra, apparsi non ancora rodati, come peraltro è normale in questa fase della stagione; servirà giocare con applicazione tattica e mentale, cattiveria agonistica e con mentalità aperta e senza paura, come chiede il mister, con umiltà, ma anche con la consapevolezza delle proprie qualità, per confermare quella identità di squadra a cui Sottil ha fatto riferimento: l’avversario sarà anche blasonato ma il blasone non scende in campo.
Per la formazione, assenti perché non convocati, Caso, Dellavalle (entrambi sulla via del recupero), Ponsi, Oliva, Olivieri e
Arbitra la partita Piccinini di Forlì con il quale il Modena ha due pareggi nei due precedenti; con il fischietto romagnolo, la Sampdoria ha invece sette precedenti, con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.
Calcio di inizio alle ore 20.30 al Luigi Ferraris in Marassi davanti a oltre 400 sostenitori canarini pronti come sempre a sostenerne il volo.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc